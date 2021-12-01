Письмо, выставленное на аукцион, показывает, что Екатерина Великая была одной из первых сторонниц вакцинации.

Хармит Каур, CNN

Речь Выставлено на аукцион На этой неделе выяснилось, что губернатор Екатерина Великая была одной из Ранние сторонники Вакцинация от болезней.

Письмо дает представление о беспокойстве императрицы по поводу эпидемия оспы, который в то время разрушал Европу. В переписке с офицером русской армии от 20 апреля 1787 г. я писал о неотложной необходимости защиты населения от оспы с помощью метода, который сейчас считается Подготовка к вакцинации.

«Граф Петр Александрович, среди прочих обязанностей, возложенных на вверенные вам губернские советы благосостояния, одной из важнейших должно быть введение вакцинации от оспы, которая, как мы знаем, наносит большой вред, особенно простым людям», — писала Екатерина Согласно переводу аукционного дома McDougalls, расположенного в Лондоне.

«Эта вакцинация должна быть повсеместной, и теперь она удобнее, так как почти во всех регионах есть врачи или медперсонал, и это не требует больших затрат».

Письмо вместе с портретом Екатерины работы российского художника Дмитрия Левицкого поступит в продажу в среду. Все вместе оценивается от 800 000 до 1 200 000 фунтов стерлингов, или примерно от 1 миллиона до 1,6 миллиона долларов.

Екатерина считается Первый человек в России, который был вакцинирован от оспы почти за 20 лет до опасений, выраженных в письме 1787 г. Король давно опасался болезни, и после того, как член русской знати умер от болезни, она обратилась за помощью услуги английского врача. Согласно статье 1984 года в тогдашней газете, ему удалось сделать прививку британской элите. Журнал «Бристольская медико-хиропрактика».

Метод вакцинации, в то время известный как достойныйсчитается совершенно небезопасным по сегодняшним меркам. Он включал взятие материала из волдырей пациента, больного оспой, и введение его в разрез на руке другого человека, что умышленно вызвало легкую форму заболевания. Процедура не обошлась без риска — около 2% Люди, вакцинированные таким образом, умерли от этой болезни, но она была принята по всей Европе, потому что уровень смертности от естественной оспы был выше.

Кэтрин осознавала риски. Когда доктора Томаса Димсдейла вызвали в Санкт-Петербург, чтобы сделать ей прививку, у нее был приготовлен экипаж для него, чтобы он мог покинуть страну без репрессий со стороны ее подданных, если процедура не удастся. Однако она была полна решимости двигаться вперед.

«Как я могу ввести вакцинацию против оспы, не приводя личного примера?» Я написал в отдельное письмо Прусскому королю Фридриху Великому. «Я начал изучать этот предмет … должен ли я находиться в реальной опасности с тысячами людей всю свою жизнь, или я должен предпочесть меньший риск, очень короткий риск и, таким образом, спасти множество людей? последний выбор, я выбирал лучший курс ».

Екатерина успешно вылечилась от оспы, и вскоре ее сын и наследник престола были вакцинированы. Это известие было отмечено в ноябре 1768 года.

Екатерина написала послу в Великобритании: «У нас сейчас только две темы для разговора: первая — это (русско-турецкая) война, вторая — вакцинация». «Начиная со меня и моего сына, который также выздоравливает, нет благородного дома, где было бы немного вакцинированных людей, и многие сетуют на то, что они естественным образом заразились оспой и поэтому не могут быть модными».

Но победы были преждевременными. Хотя ветряная оспа была завезена по всей России в годы после процедуры Екатерины, она не получила значительного распространения — два десятилетия спустя она все еще была обеспокоена тем, что недостаточно людей было вакцинировано от этой болезни.

CNN Wire

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