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Письмо в редакцию: русские хотят республиканскую партию, ненавидящую правительство

29 марта, 2021
Vsevolod Egorov

По данным полиции столицы США и округа Колумбия, Мэтт Гейтс, представитель Флориды в США, был одним из 12 республиканцев, проголосовавших против HR 1085. Устроил вручение золотых медалей Конгресса столичной полиции. Атака 6 января 2021 года. Гиды включают Марджори Тейлор Грин из Джорджии, Томас Мэйси из Техаса, Энди Пикс из Аризоны, Майкл Клауд из Техаса, Техас, из Техаса.



Автору:

Российские лидеры считают, что американцы ненавидят свое правительство. Поэтому они не стесняются рассылать негативные кампании в адрес наших компаний сочувствующим в нашем Конгрессе, включая компанию, на которую они работают.

Русские могли повлиять на членов Конгресса и анархистов, пытавшихся свергнуть Конгресс. Двенадцать республиканцев не проголосовали за мужество столичной полиции во время восстания 6 января.

Если вы хотите сохранить нашу форму правления и не меняться, как Россия, голосуйте лояльно Соединенным Штатам за кандидатов в Конгресс в 2022 году, а не за Россию.

Джули Стюарт Джессман
வாகீ


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