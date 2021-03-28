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Российские лидеры считают, что американцы ненавидят свое правительство. Поэтому они не стесняются рассылать негативные кампании в адрес наших компаний сочувствующим в нашем Конгрессе, включая компанию, на которую они работают.

Русские могли повлиять на членов Конгресса и анархистов, пытавшихся свергнуть Конгресс. Двенадцать республиканцев не проголосовали за мужество столичной полиции во время восстания 6 января.

Если вы хотите сохранить нашу форму правления и не меняться, как Россия, голосуйте лояльно Соединенным Штатам за кандидатов в Конгресс в 2022 году, а не за Россию.

Джули Стюарт Джессман

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