Зимний всем привет! Меня зовут Серебряные коньки, наверное, потому, что у меня пальто красивого серебристого оттенка. Знаете ли вы, что старая история о «Серебряных коньках» превратилась в очень популярный российский фильм? Это чистое совпадение, потому что я могу быть немного русским. То есть русский синий. Этот фильм «Серебряные коньки» полон любви, романтики и чистой юности и даже начинается в канун Рождества. Я считаю это очень волшебным!
Еще одно волшебство — это то, как маленький котенок может осветить комнату и украсть сердца всех, кто находится в ней, особенно в период Рождества. Русские голубые котята особенно хороши в этом, потому что мы любопытные, но спокойные и ласковые, но не требовательные и очень умные. Кроме того, русский блюз занимает особое место в Рождестве, потому что его еще называют архангельским блюзом. Я сам немного владелец, просто спросите своих друзей в Helping PAWS. Поначалу я могу быть немного застенчивым, не совсем научившись играть из-за моего очень неудачного и одинокого начала в жизни, но когда мне становится комфортно с тобой, я становлюсь чувствительным и заботливым, как кошка.
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«Домашние животные недели» — это животное, которое можно найти в приюте Helping PAWS в Уошберне. Чтобы узнать больше о PAWS или просмотреть других доступных домашних животных, посетите helppawswi.org.
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