ПК-порт The Last Of Us: Part 1 был сорван обозревателями Steam

Долгожданный порт ПК The Last Of Us: Part 1 был выпущен ранее сегодня. В обзорах Steam. В настоящее время он попадает в рейтинг «В основном негативный» после почти 3000 отзывов, при этом игроки сообщают о регулярных сбоях и многочисленных проблемах с производительностью.

Один комментарий гласит: «Худший компьютерный порт, который я когда-либо видел». «Я ждал игры 10 лет, избегая любых видео, обзоров, спойлеров и т. д., и этот отвратительный предлог для переноса разрушил все мои волнения по поводу игры».

«Счетчик сбоев: 12», — читает другой игрок с четырьмя с половиной часами игры.

Многие игроки в обзорах Steam и в Последний из нас Сообщество Reddit В частности, они сообщают о проблемах с шейдерами, когда сборка игры занимает много времени при запуске и вылетает во время процесса.

The Last Of Us: Part One была отложена на несколько недель в феврале, так как Naughty Dog заявили, что дополнительное время позволит им убедиться, что ваш «дебют на ПК находится в наилучшей возможной форме» и «соответствует вашим потребностям, вашим стандартам». » Sony не предоставила нам код версии порта заранее.

За последние пару лет Sony выпустила несколько портов для ПК, в том числе Horizon: Zero Dawn, Days Gone, God Of War и Marvel’s Spider-Man Remastered, причем большинство из них запускаются в хорошем состоянии.

The Last Of Us обрела множество новых поклонников после огромного успеха телеканала HBO. Только что закончился первый сезон, скоро начнется второй.