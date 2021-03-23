Плавающий налог делает экспорт пшеницы «огромной авантюрой» для российских торговцев зерном – Реальное время.

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Изменения в российской системе налогообложения экспорта зерна вызвали жаркие споры и критику со стороны участников рынка и аналитиков, которые считают эту систему рискованной и неудобной для трейдеров.

Считается, что комплексные российские налоги на экспорт пшеницы нарушат торговлю крупнейшей в мире судоходной компании. Bloomberg Добавим, что фиксированный налог, введенный Москвой в прошлом месяце, уже замедлил потоки. В июне этот налог будет переведен на плавающие пошлины, которые, как ожидается, помогут защитить внутренние поставки и снизить продовольственную инфляцию. Однако способ расчета сборов означает, что экспортеры не будут знать точную сумму налога до тех пор, пока товары не будут фактически отгружены, что часто происходит через несколько недель или месяцев после заключения сделки. Такой подход делает предпродажные продажи следующего урожая более рискованными и может повлиять на бизнес в пользу конкурирующих продавцов.

Президент Российской Федерации экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что новая система «не была разработана для того, чтобы сделать ее полностью пригодной для трейдеров». «Напротив, его цель – создать для них неудобства», – говорит он. Система плавающего налога потребует от трейдеров регистрации объемов и стоимости экспорта в единицах Московской фондовой биржи. Эти данные будут использоваться для расчета комиссий. По словам Зернина, федеральная антимонопольная служба России наложит штраф на торговцев, нарушающих правила отчетности, а к тем, кто не раскрывает должным образом свои продажи, могут быть применены более строгие меры, такие как отмена размеров экспортных партий.

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, Россия в настоящее время гарантирует, что не все зерно будет экспортироваться, но может рассмотреть возможность отмены мер по транспортировке после стабилизации внутреннего рынка. Фото: Совет Федерации.

Управляющий директор «СовЭкон» Андрей Сизов заявил, что подготовка налогов может увеличить премию за риск и затруднить участие в крупных торгах. «Каждый сможет продать немедленно, но как вы можете продавать пшеницу через месяц, не зная, где будет налог?» Дэн Пейс, президент консалтинговой фирмы AgResource «Никто не готов пойти на такой риск».

На данный момент продажа фьючерсов кажется «огромной авантюрой», – говорит Мэтт Умерман, консультант по управлению рисками в компании StoneX по финансовым услугам. Однако он считает, что «есть время, чтобы решить проблемы», поскольку ММВБ опубликует индекс цен на зерно с апреля. Еще слишком рано торговать новыми культурами, а это означает, что сезон начинается в июле.

Низкие затраты и обильные урожаи помогли России занять в последние годы тяжелую долю в экспорте пшеницы. Однако один из крупнейших мировых покупателей в своих недавних тендерах предпочел Египет Европейскому Союзу и Украине за зерно. Что касается России, то в настоящее время она гарантирует, что не все зерно будет экспортироваться, но может рассмотреть вопрос об отмене мер по транспортировке после стабилизации внутреннего рынка, заявил министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев на заседании Госдумы на прошлой неделе.

По сценарию Анны Литвиной



