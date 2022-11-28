Планировщики ПВО армии США сталкиваются с растущей угрозой беспилотников

ВАШИНГТОН. Организация армии США, созданная для руководства модернизацией противовоздушной и противоракетной обороны, поставила перед собой новую задачу. Противодействие угрозам дроновсказал ее новый лидер в недавнем интервью.

Чиновники службы разделили задачу по поражению беспилотников противника между самыми разными организациями. Например, он фактически возглавляет армию Объединенное управление Пентагона по малым противобеспилотным авиационным системамJCO, или JCO, занимается оценкой и внедрением новых технологий для борьбы с беспилотниками различными способами. В офисе есть существующие требования по поддержке выбранных хостов и систем Техническое родео два раза в год Оценить новую технологию для возможной интеграции в будущем.

Кроме того, есть Управление быстрых возможностей и критических технологий, работающее над решениями для противодействия БПЛА, включая направленную энергию и СВЧ-системы большой мощности.

Ракетно-космическое управление исполнительного управления сухопутных войск должно выяснить, как обеспечить готовность к боевым действиям в качестве стандартных программ, и теперь межфункциональная группа противовоздушной и противоракетной обороны командования будущего будет работать над требованиями для поддержки разработки новых систем. и расширенные возможности, полковник Defense News в интервью в прошлом месяце.

Получение этого нового задания, по словам Костелло, «является осознанием того, что борьба с беспилотниками — это командный вид спорта и требует координации с PEO, а также координации с RCCTO и тесных отношений с JCO».

Армейские лидеры забили тревогу – на основании наблюдений на Украине, где русская армия Дроны используются для целеуказания, нападения и наблюдения — противодействие беспилотным авиационным системам должно быть первоочередной задачей, и служба нуждается в комплексном наборе инструментов для борьбы с возникающими угрозами с помощью дронов.

Чиновники сейчас пытаются сбалансировать срочность того, что необходимо немедленно, с потребностями завтрашнего дня, сказал Костелло, и это «самая большая проблема».

Другие задачи команды включают в себя разработку будущей интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая датчики и новые стрелковые установки, разработку системы управления и контроля, которая связывает элементы воедино на поле боя, и противовоздушную оборону ближнего действия.

Костелло сказал, что CTC порекомендует приоритеты для исследований и развития технологий, а также усилий в области науки и техники и «как бы позаботится о том, чтобы об этих вещах заботились должным образом».

Команда также будет синхронизировать усилия с Центром передового опыта Fires в Форт-Силле, штат Оклахома, где также находится AMD CFT, в отношении необходимых составов и обучения. Совместная тренировочная база по борьбе с беспилотниками Костелло отметил, что в ближайшие годы он переедет с испытательного полигона Юма в Аризоне в Форт Силл.

Работая с соответствующими управлениями развития и интеграции возможностей, такими как, например, Maneuver CDID, CFT помогает разрабатывать то, что необходимо для оперативных сил на уровне боевой группы бригады и ниже, «потому что это не просто проблема противовоздушной обороны». — сказал Костелло.

Он подчеркнул надежду «синхронизировать все эти разрозненные усилия и убедиться, что у нас есть стратегия, при которой у нас на поле боя не останется 152 системы, которые не разговаривают друг с другом».

Костелло отметил, что все организации, участвующие в координации противодействия дронам, признают, что не существует волшебного средства для решения проблемы. Требуется для установки в США По словам Костелло, они будут отличаться от полустационарных или стационарных мест в другом кинотеатре. Он добавил: «Тогда в ближнем бою оперативным силам и спешенным личностям и солдатам не нужны такие же возможности, как кавалерии».

Одним из направлений борьбы с финансированием терроризма являются технологии, помогающие принимать решения о том, как противостоять угрозам с использованием беспилотных летательных аппаратов. «Особенно, когда это не солдат ПВО, что это такое», — сказал Костелло. лучшая способность против [small drone]? Может не стингер [missile]Черт, да он же не патриот [missile]. Мы видели, как это происходит в некоторых местах, и в этом нет необходимости».

В противном случае, сказал Костелло, силы по борьбе с терроризмом изучают, как лучше всего сочетать такие возможности, как радиоэлектронная борьба, направленная энергия и кинетические решения.

Тот факт, что AMD CFT в настоящее время уделяет особое внимание системам защиты от БПЛА, не означает, что Армия не в лучшей формебриг. Об этом в том же интервью заявил исполнительный директор армейской ракетно-космической программы генерал Фрэнк Лозано.

«Хотя это может быть новая миссия для CFT, мы тесно сотрудничали с Fort Sill в течение многих лет», — сказал он. «Преимущество межфункциональной команды заключается в том, что она помогает объединить команду для более скоординированной работы, чтобы достичь результата, видения, которого военные хотят, чтобы мы достигли».