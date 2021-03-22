Планируйте вперед: сделайте русскую куклу

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Русская матрешка

Нарисуйте и украсьте матрешку в 2D-технике вместе с Анной Мадьяровой. Вы узнаете об истории, инновациях и развитии русских кукол, прежде чем научить их основным техникам рисования. Мадьярова – российская художница. 22 марта, 12.45. Зарегистрируйтесь на www.allevents.in.

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повар И он ест

Запишитесь на Simply Vegetarian: виртуальный кулинарный класс и узнайте, как готовить такие блюда, как паста с помидорами и жареными грибами, сливочные травяные орехи кешью и шелковистый пудинг из какао с ягодами. Кроме того, участники узнают, как приготовить салат из свеклы с лимоном и медовым уксусом. 28 марта. Зарегистрируйтесь на сайте www. На все случаи жизни.

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Выпекать ванильные коржи

На уроке «Ванильные пирожные и фруктовый творог» вы узнаете, как приготовить восхитительный ванильный пирог, с советами по добавлению других ингредиентов, которые могут вам понравиться. Участники также узнают, как приготовить бархатный фруктовый творог, который станет идеальным дополнением к свежеиспеченным булочкам. 27-28 марта, 22:30. Зарегистрируйтесь на www.allevents.in.

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Нажмите и посмотрите

Узнайте, как делать отличные фотографии с помощью мобильного телефона в этой фотографии с помощью мобильного телефона в Мастерской Карен Мак-Смит. Вы узнаете, как делать отличные фотографии с уникального ракурса и как создавать незабываемые фотографии. 27 марта, 20:30. Зарегистрируйтесь на www.allevents.in.

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Создать файл Ловец снов

Это двухдневный мастер-класс, на котором вы узнаете, как сделать двух красивых ловцов снов. Вы научитесь использовать разные типы Кольца И различные узоры и узоры для плетения паутины. Дополнительно участники также научатся венку и квиллингу. Сессия «Ловец снов на венке». 25 марта, 17.00 1300 рупий и более. Зарегистрируйтесь на www.insider.in.

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► Осторожно На холсте

Мастерская Warli Lettering – прекрасная возможность погрузиться в свою творческую и творческую сторону. Используя формы и узоры Warli fi, вы можете создавать красивых персонажей. Сессия состоится Приблизить . С 23 по 24 марта с 16:00 до 17:00. 1200 рупий. Зарегистрируйтесь на www.insider.in.