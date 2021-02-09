Планшеты Samsung премиум-класса на базе Android были доступны по цене, со скидками до 300 долларов.

Samsung более или менее контролирует пространство для планшетов без Android и предлагает широкий спектр опций по разной цене. А прямо сейчас вы можете получить скидку на многие из его моделей, от скромного A7 до ультра-премиального S7 +.

Самая большая сделка, которую вы можете получить сегодня, – это 300 долларов за Galaxy Tab S6 емкостью 256 ГБ. Обычно это 729,99 долларов, а в настоящее время доступно за 429,99 долларов. Вы также можете получить Tab A7 на 64 ГБ в серебре или золоте за 219,99 долларов США, сэкономив 60 долларов США, плюс 110 долларов США на Tab S7 и 80 долларов США на S7 +.

Вот все предложения, которые вы можете получить прямо сейчас:

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 +

Сделки станут лучше, если вы получите доступ к дополнительным скидкам Samsung, например, для студентов:

Если у вас есть доступ к скидкам в магазине Samsung, например edu или gov, есть предложения, которые вы можете получить там прямо сейчас. Как и Tab S7 +, уже поступивший в продажу, но теперь с дополнительной скидкой в ​​154 доллара на общую сумму всего 615,99 доллара.https://t.co/iXVINnBiwE pic.twitter.com/7CzvotBX2Z Артем Русаковский (@ArtemR) 8 февраля 2021 г.

Сайт Samsung выглядит странно (читай: не очень), поэтому приведенные выше ссылки могут не привести вас прямо к нужному варианту. Эта экономия стоит незначительных хлопот – просто убедитесь, что все правильно настроено перед заказом.