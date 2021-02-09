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Планшеты Samsung премиум-класса на базе Android были доступны по цене, со скидками до 300 долларов.

10 февраля, 2021
Artem Sokolov

Samsung более или менее контролирует пространство для планшетов без Android и предлагает широкий спектр опций по разной цене. А прямо сейчас вы можете получить скидку на многие из его моделей, от скромного A7 до ультра-премиального S7 +.

Самая большая сделка, которую вы можете получить сегодня, – это 300 долларов за Galaxy Tab S6 емкостью 256 ГБ. Обычно это 729,99 долларов, а в настоящее время доступно за 429,99 долларов. Вы также можете получить Tab A7 на 64 ГБ в серебре или золоте за 219,99 долларов США, сэкономив 60 долларов США, плюс 110 долларов США на Tab S7 и 80 долларов США на S7 +.

Вот все предложения, которые вы можете получить прямо сейчас:

  • Galaxy Tab A7
  • Galaxy Tab S5e
  • Galaxy Tab S6
  • Galaxy Tab S7
  • Galaxy Tab S7 +

Сделки станут лучше, если вы получите доступ к дополнительным скидкам Samsung, например, для студентов:

Сайт Samsung выглядит странно (читай: не очень), поэтому приведенные выше ссылки могут не привести вас прямо к нужному варианту. Эта экономия стоит незначительных хлопот – просто убедитесь, что все правильно настроено перед заказом.

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