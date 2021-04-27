Планшет Fire HD 10 11-го поколения от Amazon стоит от 149,99 долларов.

Новый планшет Amazon Fire HD 10 имеет более тонкие лицевые панели и новое расположение фронтальной камеры. Amazon

Базовая модель Fire 10 HD представлена ​​в этих цветах. Модель Plus поставляется в черном цвете. Amazon

Вот случай с дополнительным чехлом для клавиатуры. Amazon

Клавиатура самонесущая, поэтому ее удобно обнимать. Amazon

Раскладка клавиатуры. Amazon

Это док-станция для беспроводной зарядки версии “Plus”. Он переведет его в режим «отображения» Алексы. Amazon

Планшет Fire 10 HD Kids разработан, чтобы выжить в банках с соком, истериках, грязи, слизи … Amazon

Розовая версия. Amazon

Это версия Kids Pro с более тонким корпусом. Amazon

Amazon Его ноги Одиннадцатое издание Планшет Fire 10 HD. В выпуске этого года добавлена ​​беспроводная зарядка для модели «Plus», новое расположение камеры на передней панели (теперь она используется для видеочатов в горизонтальном положении, а не в портретном режиме) и более тонкие боковые панели, что привело к более симметричному дизайну.

Подробные характеристики доступны на Amazon. Сайт разработчика. Планшет оснащен SoC MediaTek MT8183 с тактовой частотой 2 ГГц, тем же чипом, который используется в планшетах Fire 10-го и 9-го поколений, выпущенных в 2019 году. Это восьмиъядерный 12-нм чип с четырьмя ядрами Cortex A73 и четырьмя ядрами A53. Графический процессор – ARM Mali-G72 MP3. Другие характеристики включают 10,1-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1920 x 1200 дюймов; 3 ГБ оперативной памяти 32 ГБ или 64 ГБ памяти; Порт USB-C Wi-Fi до 802.11ac; Разъем для наушников, слот microSD и стереодинамики. Amazon заявляет, что аккумулятор рассчитан на «12 часов», что ранее означало аккумулятор емкостью 6300 мАч.

В зависимости от того, как он выглядит как гигант онлайн-торговли, Amazon Fire 10 HD доступен в различных версиях и пакетах:

Основная форма Огонь HD 10 начинать 149,99 долларов США с рекламой И 164,99 доллара без него.

начинать 149,99 долларов США с рекламой И 164,99 доллара без него. В Огонь HD Плюс начинать $ 179,99 с рекламой (194,99 долларов без), он имеет 4 ГБ оперативной памяти и поддержку беспроводной зарядки Qi.

начинать $ 179,99 с рекламой (194,99 долларов без), он имеет 4 ГБ оперативной памяти и поддержку беспроводной зарядки Qi. Поддержка Qi для Plus предназначена для База для беспроводной зарядки 15 Вт Официально называется Made for Amazon for Fire HD 10 Plus (11-го поколения) беспроводной зарядной станцией (Wow). Док сделан Anker и переводит планшет в «режим отображения», превращая его в умный экран Alexa. Amazon Ships $ 49,99 за койку Отдельно, но тоже есть В связке Плюс планшет по 10 долларов.

Официально называется Made for Amazon for Fire HD 10 Plus (11-го поколения) беспроводной зарядной станцией (Wow). Док сделан Anker и переводит планшет в «режим отображения», превращая его в умный экран Alexa. Amazon Ships $ 49,99 за койку Отдельно, но тоже есть В связке Плюс планшет по 10 долларов. Официальный, Fintie Factory Чехол для клавиатуры Bluetooth Имеется в наличии За 49,99 долл. США. Это QWERTY-клавиатура с самонесущим шарниром, которую Fire 10 (или 10 Plus) может разблокировать. У клавиатуры есть собственный аккумулятор, и она заряжается через USB-C. Amazon заявляет, что его хватит на 400 часов использования или год в режиме ожидания.

Имеется в наличии За 49,99 долл. США. Это QWERTY-клавиатура с самонесущим шарниром, которую Fire 10 (или 10 Plus) может разблокировать. У клавиатуры есть собственный аккумулятор, и она заряжается через USB-C. Amazon заявляет, что его хватит на 400 часов использования или год в режиме ожидания. Не забывайте детские версии! Игра Fire HD 10 Kids Базовая модель включает планшет Fire 10 HD и ставит его в режим «Kid-Proof». Чехол за 199,99 долларов. Это первое издание предназначено для «детей в возрасте от 3 до 7 лет» и включает один год Amazon Kids +, родительский контроль и двухлетнюю беспроблемную гарантию. Amazon говорит: «Если он сломается, верните его, и мы заменим его бесплатно». Детские планшеты кажутся без рекламы.

Базовая модель включает планшет Fire 10 HD и ставит его в режим «Kid-Proof». Чехол за 199,99 долларов. Это первое издание предназначено для «детей в возрасте от 3 до 7 лет» и включает один год Amazon Kids +, родительский контроль и двухлетнюю беспроблемную гарантию. Amazon говорит: «Если он сломается, верните его, и мы заменим его бесплатно». Детские планшеты кажутся без рекламы. Также есть Огонь HD 10 Kids Pro Планшет предназначен для детей постарше, в возрасте от 6 до 12 лет. Корпус более тонкий. это Это все еще $ 199,99..

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Планшеты Fire работают под управлением пользовательской системы Android от Amazon, поэтому вместо экосистемы Google вы будете использовать Amazon App Store и Alexa, и вам будут платить за использование сервисов Amazon. Версия одиннадцатого поколения все еще работает под управлением Fire OS 7, которая основана на Android 9 Pie, операционной системе 2018 года. В этом году Amazon решила Нет Отключите поддержку разделенного экрана (включена с Android 7), чтобы теперь вы могли запускать два приложения бок о бок.

Все планшеты и аксессуары поступят в продажу 26 мая 2021 года, но предварительные заказы открыты уже сегодня.

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