Планы обновления Google Wear OS 3 оставят позади самые современные устройства

предоставлено Google немного больше Подробная информация о предстоящих планах обновления Wear OS. Как мы сообщали, Google и Samsung объединяются, чтобы возродить находящуюся в затруднительном положении Wear OS. Samsung отказывается от часов Tizen и переносит SoC Exynos на платформу Wear OS, а Google снова приступит к разработке Wear OS, по большей части игнорируя ОС в течение последних нескольких лет.

Заголовок сообщения на официальных форумах Wear OS: «Что для вас означает Wear OS 3», и описывает, что будет трудным переходом на новую ОС. Во-первых, важно отметить, что в сообщении обновленная ОС Wear OS официально называется «Wear OS 3», и эта деталь Google оставила среди всех официальные данные Пока что выбрана «унифицированная платформа», «новая версия Wear OS» или любой другой неуклюжий дескриптор. Это версия 3! Это соответствует нашему номеру. Это первое крупное обновление Wear OS со времен Wear OS 2 в 2018 году.

Далее мы получаем список устройств, обновленных с Wear OS 2 до 3. Это недолго:

Устройства Wear OS, которые будут иметь право на обновление, включают TicWatch Pro 3 GPS от Mobvoi, TicWatch Pro 3 Cellular / LTE, TicWatch E3 и последующие устройства TicWatch, а также устройства нового поколения Fossil Group, которые будут выпущены в конце этого года.

Все эти устройства используют Qualcomm Snapdragon Wear 4100 SoC. Этот список на самом деле все Snapdragon Wear 4100, включая проверку ископаемого названия того, что должно быть 4100, которое будет выпущено в будущем. Это явный признак того, что Google не будет поддерживать более старую версию Snapdragon Wear 3100 с Wear OS 3.

Wear 3100 составляет почти все текущее оборудование Wear OS, но он также ужасно медленный. Qualcomm всегда была единственным жизнеспособным поставщиком, доступным для производителей Wear OS, но она также не проявляла особого интереса к носимым устройствам, и в последнее время прошло шесть лет без повышения производительности своих SoC для смартфонов. С 2014 по 2020 год компания поставила 28-нм четырехъядерный процессор Cortex A7 под несколькими разными номерами моделей. Результатом стало приближение Wear OS, проблемы с временем автономной работы и производительностью накапливались, в то время как конкурирующие устройства Apple и Samsung с каждым годом становились все быстрее.

Qualcomm наконец-то сломала свою полосу в области чиповых технологий в эпоху 2014 года, выпустив Snapdragon Wear 4100Анонсирован в середине 2020 года. Это всего лишь 12-нанометровая низко-среднечастотная SoC Cortex A53, которая совсем не конкурирует с Samsung или Apple, но это огромное улучшение. Единственными оставшимися продавцами Wear OS являются модные бренды, хотя не все из них заинтересованы в поставках новейших технологий, поэтому покупка Wear 4100 практически отсутствовала. На прошлой неделе мы действительно увидели запуск Wear 3100: 2150 долларов. Tag Heuer Super Mario Смотреть.

Отказ от Wear 3100 – вполне понятное решение. Слайд настолько медленный, что поддержка его означает ограничение многих возможностей Wear OS. После того, как эпоха Qualcomm закончится, Wear OS может ожидать надежного улучшения производительности с Samsung на вершине оборудования. Новое флагманское устройство с операционной системой Wear OS, Galaxy Watch 4 (мы надеемся, будет анонсировано на Samsung 11 августа Это произошло) слух Для high-end Samsung Exynos SoC 5nm, который, вероятно, в несколько раз быстрее, чем 3100. Как бы то ни было, Samsung также не обновляет свои часы, поскольку переход с Tizen на Wear OS был бы очень драматичным.

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Wear OS 3 существенно отличается от версии 2

У нас до сих пор практически нет информации об Wear OS 3, но в объявлении об обновлении есть несколько интересных моментов, которые говорят о том, что все будет по-другому. В единственной строке декларации указываются требования к файлу. Является обязательным Восстановите заводские настройки для любого устройства Wear 4100, которое обновляется с Wear OS 2 до версии 3. Wear OS 3, похоже, настолько отличается, что данные пользователя не могут быть переданы, и все локальные данные должны быть удалены. Мы наверняка слышали, как Google и Samsung говорят о том, как Wear OS 3 сочетает в себе «лучшее от Wear OS и Tizen», предполагая, что даже базовую ОС можно перестроить.

Google также неопределенно сообщает 4100 разработчикам, что «в некоторых ограниченных случаях это также повлияет на пользовательский интерфейс». Это показатель производительности 4100 или выбора приложений и функций по сравнению с Wear OS 2? трудно сказать. Поскольку Wear OS 3 будет сильно отличаться, Google заявляет, что не приведет к принудительному обновлению до 4100 пользователей:

Мы ожидаем, что по этим причинам некоторые из вас предпочтут сохранить текущую версию Wear OS. Поэтому мы предложим обновление системы по подписке для подходящих устройств. Мы предоставим более подробную информацию перед обновлением, чтобы вы могли принять обоснованное решение. Мы ожидаем, что наши партнеры смогут развернуть обновление системы, начиная с середины второй половины 2022 года.

Ожидается, что часы Samsung Watch будут поставляться с Wear OS 3 где-то в августе 2021 года, поэтому время для партнеров «2H 2022» – вероятно, через год после запуска Samsung – на удивление поздно. Android всегда неплохо давал партнерам ранний доступ к коду, поэтому (по крайней мере, те, кому это небезразлично) могут быть готовы к запуску, но это говорит о том, что Samsung получает большую фору. Сообщение Google о том, что грядущие часы Fossil, которые будут выпущены в конце этого года, будут «иметь право на обновление» до Wear OS 3, также предполагает, что мы можем увидеть выпуск устройств Wear OS 2 от других компаний. после, после В следующем месяце Samsung запускает Wear OS 3.

Samsung всегда собирался доминировать в экосистеме Wear OS 3, потому что у нее есть эксклюзивный доступ к высококачественным носимым SoC Exynos и, похоже, она не заинтересована в их продаже третьим лицам. Накапливаются доказательства того, что Samsung действительно будет иметь эксклюзивный доступ к Wear OS 3 в течение некоторого времени. Мы ожидаем этого, но, без сомнения, команда Google и Samsung участвовала в многочисленных переговорах, и «один год эксклюзивного доступа к Wear OS 3» будет отличным моментом для включения в сделку. Но мы точно не знаем. Wear OS по-прежнему таит много загадок, но в следующем месяце мы получим больше ответов.