Планы по усилению экономической интеграции между регионами Беларуси и России

Минск, 28 июня. /Корр. БЕЛТА/. Планируется усиление экономической интеграции между регионами Беларуси и России. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь на заседании департамента «Сотрудничество регионов, областей и городов России и России». Беларусь как важнейший фактор укрепления союзного государства», прошедшего в рамках Х форума регионов Беларуси и России в Уфе, сообщили Bilta в пресс-службе Минэкономики.

По словам Юрия Чебутаря, реализация белорусско-российской программы будет способствовать активизации региональных контактов между двумя странами. Работа над этой программой началась в конце 2022 года. Программа позволила использовать инструмент трансграничного сотрудничества. Следующим шагом стала разработка концепции пилотной программы межрегионального сотрудничества Беларуси и России. Предлагается альтернативный механизм содействия региональному развитию по принципу «снизу вверх», то есть с учетом конкретных потребностей каждого региона.

Российская Федерация предлагает реализовать программу в Брянской, Калининградской, Ленинградской, Псковской и Смоленской областях. А что касается Беларуси, то все регионы готовы участвовать в программе.

Такой инструмент мог бы стать настоящим помощником региональной власти в решении насущных социальных и экономических проблем. Сфера взаимного сотрудничества очень широка и включает в себя здравоохранение, образование, туризм, поддержку и продвижение малого и среднего бизнеса и так далее. Основным источником средств на начальном этапе станет бюджет Союзного государства. Первый замминистра отметил, что регионы смогут дать свои деньги.

«Рассчитываем, что реализация совместных проектов в рамках белорусско-российской программы будет способствовать усилению интеграции наших регионов, усилению и усилению их производственных, логистических, демографических и социальных возможностей», — подытожил Юрий Чеботарь.