Планы украденного MacBook Pro подтверждают планы Apple добавить больше портов и удалить Touch Bar

Чертежи Украл из Quanta Computer, поставщик Apple, излагает планы Apple относительно следующего поколения моделей MacBook Pro, ожидаемых в 2021 году, и четко подтверждает планы по дополнительным портам и возвращению к MagSafe.



Слухи о Mac Посмотрите просочившиеся в сеть схемы, на некоторых из которых изображена материнская плата MacBook Pro следующего поколения. На правой стороне устройства находится видимый порт HDMI, сопровождаемый портом USB-C / Thunderbolt, за которым следует устройство для чтения SD-карт. На левой стороне расположены два дополнительных порта USB-C / Thunderbolt и порт зарядки MagSafe, всего три порта USB-C / Thunderbolt вместо четырех, как сегодня.

Слухи от аналитика Apple Мин-Чи Куо И Bloomberg Ранее я упоминал, что все эти порты появятся в моделях MacBook Pro 2021 года, но планы подтверждают добавление новых портов и дают нам представление об их местонахождении.

Кодовое имя Mac – «J316», что указывает на то, что материнская плата, которую мы видели, предназначена для 16-дюймового MacBook Pro. Существует также модель «J314», вероятно, связанная с 14-дюймовым MacBook Pro, над которым, по слухам, работает Apple. Ожидается, что оба устройства будут иметь новые порты, опцию зарядки «MagSafe» и обновленные силиконовые чипы Apple.

Эта информация, которой также поделились 9to5Mac, Он исходит из пакета программ-вымогателей REvil, который утверждает, что получает доступ к внутренним компьютерам ресурса Apple Quanta Computer.

Помимо макета материнской платы, документация включает подробные технические списки компонентов MacBook и макетов, которые в конечном итоге могут предоставить дополнительную информацию об этих устройствах при их анализе. Просочившиеся фотографии нового MacBook Pro, размещенные в Twitter, также подтверждают, что устройство не будет иметь сенсорной панели, что соответствует слухам, которые мы слышали. Дизайн обложки также может иметь более закругленные углы.

REvil пригрозил выпустить дополнительные документы, украденные у Quanta Computer, если Apple не выплатит выкуп до 1 мая. REvil планирует выпускать новые файлы каждый день, пока Apple не заплатит комиссию, а Apple пока не комментирует ситуацию.

Quanta Computer заявила, что уже подверглась «кибератакам на небольшом количестве серверов Quanta», но «не оказала существенного воздействия на бизнес-операции компании.