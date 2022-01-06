Градирни на АЭС «Трикастин эволюционный энергетический реактор» во Франции.
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Инвесторы сообщили CNBC, что противоречивый план Европейского Союза по включению ядерной энергетики и природного газа в свой рейтинг устойчивых инвестиций сбивает с толку и может привести к усилению экологической ответственности.
Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, хочет облегчить финансовым рынкам определение устойчивых инвестиций. Таким образом, он вводит систему зеленого рейтинга или рейтинга, направленную на то, чтобы сделать устойчивое инвестирование более прозрачным.
классификация была хлопнул Включая природный газ и ядерную энергетику. Комиссия рассматривает оба источника как средство «облегчения перехода к будущему, построенному преимущественно на постоянной основе».
Однако критики, такие как австрийские официальные лица и экологические активисты, утверждали, что они не должны получать зеленый ярлык, даже временно.
План еще не стал законом, но инвесторы, которым следует извлечь выгоду из более четких руководящих принципов, выразили некоторые опасения.
«Это создаст некоторую путаницу для распределителей», — сказал Франческо Филиа, генеральный директор Fasanara Capital, которая до октября управляла активами на 3 миллиарда долларов, о рейтинге ЕС.
Филия сказала, что попытку ЕС признать ядерную и газовую деятельность «переходной» трудно понять, потому что это также кажется молчаливым признанием того, что эти источники энергии не являются устойчивыми. Он добавил, что его команда продолжит свои устойчивые инвестиции, следуя критериям, ранее установленным фондом.
Его мнение разделяют и другие.
Исобель Эдвардс, аналитик по зеленым облигациям в NN Investment Partners Asset Management, сказала, что до введения нового статуса в ЕС, если инвестор хочет выделить деньги на проекты в области ядерной энергетики или природного газа, он должен полностью объяснить, как это можно считать устойчивым. Теперь, по ее словам, инвесторы смогут просто сказать «это просто в рейтингах», что упростит обоснование таких решений.
По словам Эдвардса, инвесторы хотят большей помощи со стороны регулирующих органов и законодателей в раскрытии информации, что является одной из основных трудностей в устойчивом инвестировании. Отсутствие стандартизированных отчетов затрудняет для управляющих деньгами сравнение инвестиционных возможностей, включая степень их устойчивости.
Он приносит с собой устойчивую инвестиционную прибыль, значение которой возрастает. Индекс MSCI World ESG Leaders Index вырос почти на 20% в 2021 году — это самый высокий годовой рост за всю историю, сообщает Reuters.
Фабио Ранжино, глава отдела стратегии и устойчивого развития компании Ambienta, сказал CNBC, что рейтинг ЕС не сбивает с толку, однако это лишь один из многих инструментов.
«Для нас ядерная энергетика — не плохое слово, это обращение с отходами», — сказал он, добавив, что ядерные проекты, строящиеся сегодня, отличаются от тех, что были построены в 1950-х годах.
Однако, по его словам, по мере того, как экономики приспосабливаются к новой структуре энергопотребления, «мы пройдем через два года неразберихи», в которой компании, как частные, так и государственные, должны будут отчитываться о своих показателях устойчивости.
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