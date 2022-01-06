Инвесторы сообщили CNBC, что противоречивый план Европейского Союза по включению ядерной энергетики и природного газа в свой рейтинг устойчивых инвестиций сбивает с толку и может привести к усилению экологической ответственности.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, хочет облегчить финансовым рынкам определение устойчивых инвестиций. Таким образом, он вводит систему зеленого рейтинга или рейтинга, направленную на то, чтобы сделать устойчивое инвестирование более прозрачным.

классификация была хлопнул Включая природный газ и ядерную энергетику. Комиссия рассматривает оба источника как средство «облегчения перехода к будущему, построенному преимущественно на постоянной основе».

Однако критики, такие как австрийские официальные лица и экологические активисты, утверждали, что они не должны получать зеленый ярлык, даже временно.

План еще не стал законом, но инвесторы, которым следует извлечь выгоду из более четких руководящих принципов, выразили некоторые опасения.

«Это создаст некоторую путаницу для распределителей», — сказал Франческо Филиа, генеральный директор Fasanara Capital, которая до октября управляла активами на 3 миллиарда долларов, о рейтинге ЕС.

Филия сказала, что попытку ЕС признать ядерную и газовую деятельность «переходной» трудно понять, потому что это также кажется молчаливым признанием того, что эти источники энергии не являются устойчивыми. Он добавил, что его команда продолжит свои устойчивые инвестиции, следуя критериям, ранее установленным фондом.

Его мнение разделяют и другие.

Исобель Эдвардс, аналитик по зеленым облигациям в NN Investment Partners Asset Management, сказала, что до введения нового статуса в ЕС, если инвестор хочет выделить деньги на проекты в области ядерной энергетики или природного газа, он должен полностью объяснить, как это можно считать устойчивым. Теперь, по ее словам, инвесторы смогут просто сказать «это просто в рейтингах», что упростит обоснование таких решений.