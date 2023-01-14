«План изменить ДНК Израиля»: 80 000 демонстраций в Тель-Авиве против судебной реформы

Десятки тысяч демонстрантов выдержали дождь в субботу вечером, чтобы собраться на площади Габима в Тель-Авиве, чтобы выразить протест новому правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его планам радикальных изменений в системе правосудия Израиля.

По оценкам полиции, на площади и прилегающих улицах собралось около 80 000 человек, многие из которых едут в Тель-Авив со всей страны на чартерных автобусах. Демонстрации прошли также в Иерусалиме и Хайфе.

Несмотря на предупреждения полиции о возможном насилии и призыв министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира к полиции подавить любые беспорядки, демонстрации закончились в основном мирно, с несколькими отдельными столкновениями между протестующими и полицией.

Дороги возле площади Габима были перекрыты на протяжении всего марша, так как для поддержания порядка в центре города были развернуты силы полиции.

Среди присутствовавших были бывший лидер оппозиции Ципи Ливни, бывший премьер-министр Эхуд Барак, лидер Партии национального единства и бывший министр обороны Бени Ганц, бывший глава ЦАХАЛа и депутат от Национального единства Гади Айзенкот и лидер лейбористов Мерав Михаэли. Лидер оппозиции Яир Лапид заявил в четверг, что не присоединится к акции протеста после того, как ему и Ганцу запретили выступать перед толпой.

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Демонстрация была второй неделей, когда противники правительства Нетаньяху вышли на улицы, протестуя против предложений министра юстиции Ярива Левина ограничить независимую судебную систему Израиля путем резкого ограничения полномочий Верховного суда по судебному надзору и усиления политического контроля над назначением судей.

Тысячи людей выступают против израильского правительства на площади Хабима в Тель-Авиве, 14 января 2023 г. (Йонатан Синдел/Flash90)

На трибуне в Тель-Авиве Ливни поклялась, что «никто не будет выше закона, даже премьер-министр», имея в виду продолжающийся судебный процесс над Биньямином Нетаньяху. «Вместе мы защитим страну, потому что она для всех нас».

«История не будет забыта», — сказала она, обращаясь к законодателям, продвигающим неоднозначную судебную реформу.

«Всегда помните, что мы предпочитаем холод и дождь либеральной демократии жаре и аду фашистской диктатуры», — заявил собравшимся глава Движения за качественное правительство в Израиле Элиад Шарака.

Шрага потребовал, чтобы президент Исаак Герцог объявил Нетаньяху непригодным для должности премьер-министра. Он сказал, что новое правительство стремится «изменить ДНК Государства Израиль», превратив его из светского государства в религиозное фундаменталистское государство, которое наносит ущерб правам женщин и ЛГБТ-сообществу.

Акция протеста против израильского правительства в Тель-Авиве, 14 января 2023 г. (Tomer Neuberg/Flash90)

Бывший судья Верховного суда Аяла Прокачия сказал: «Что-то глубоко нарушено в нашем социальном договоре, в основных рамках правил, согласованных на протяжении всей истории страны».

«Мы находимся в начале новой эры, в которой демократия имеет новое определение: не демократия, основанная на ценностях, а расколотая демократия, полностью основанная на «воле избирателя», которая больше не придает никакого значения другим демократическим принципы», — сказал Прокаччиа.

Она сказала, что общественность «не примет… разрушения ценностей, лежащих в основе нашей системы». «Мы находимся в решающем моменте для морального будущего Израиля».

Израильские протестующие принимают участие в митинге против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху в прибрежном городе Тель-Авив 14 января 2023 года. (АХМАД ГАРАБЛИ/АФП)

По мере того, как марш продолжался, несколько сотен демонстрантов начали марш по улице Ибн Габирола в сопровождении полиции по дороге, которая была закрыта для движения транспорта.

«Нет демократии без Верховного суда», — скандировали демонстранты под ритм барабанщиков. Автомобилисты на близлежащих дорогах аплодировали и кричали в поддержку марша, несмотря на то, что попали в пробку.

Полиция перекрыла въезд на шоссе Аялон, не дав протестующим въехать и нарушив движение транспорта.

Позже вечером произошли столкновения полиции с некоторыми антиправительственными демонстрантами, когда около 200 человек попытались выйти на шоссе и заблокировать движение. Толпа сначала попыталась пройти через транспортную развязку, затем через подземную автостоянку торгового центра «Азриэли». Полиция сообщила, что полицейским удалось оттеснить толпу.

Столкновения протестующих с полицией после участия в демонстрации против правительства Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве, 14 января 2023 г. (Йонатан Синдел/Flash90)

А в Хайфе сотни людей собрались в районе торгового центра Хорев, в то время как тысячи людей протестовали возле резиденции президента в Иерусалиме, надев зимние пальто и шапки, размахивая израильскими флагами и транспарантами и призывая Герцога уйти.

«Буги, вставай, дом горит», — скандировали протестующие, обращаясь к президенту по его прозвищу: «Буги, Буги, вставай, толпа заслуживает большего».

Несколько сотен иерусалимских демонстрантов прошли маршем в сторону улицы Газа, где находится временная резиденция Нетаньяху. Полиция выставила блокпосты, чтобы предотвратить приближение толпы к резиденции премьер-министра.

Толпа, в том числе семьи с маленькими детьми, мужчины в кипах и пожилые горожане, кричала: «В моей стране три ветви власти, три!»

ИЖ ФИНАТ АРЛОЗОРОБ, HASPGENA MARGONA SHARAINO BOWACHA YEMI BLOWER pic.twitter.com/xXM1B58X2r — Хаим Гольдич | (Гольдич) 14 января 2023 г.

Также было замечено, как сотрудник полиции напал на демонстранта во время демонстрации возле резиденции главы государства. В офисе начальника полиции Израиля Коби Шабтая сообщили общественной телерадиокомпании «Кан», что инцидент расследуется.

Непонятно, что предшествовало насилию.

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(Псалом: Перед Иерусалимом) pic.twitter.com/aO3xQ7XLwu — כאן חדשות (@kann_news) 14 января 2023 г.

Перед митингом в Тель-Авиве начальник районной полиции Ами Эшид заявил, что политика в отношении протестующих не изменилась.

Новостной сайт Ynet цитирует Ишида, который сказал это во время экскурсии по полю перед началом мероприятия.

Наша единственная цель — иметь дело с людьми, которые совершают акты вандализма или насилия. «Мы не занимаемся тривиальными вещами», — сказал он офицерам.

По сообщению газеты «Гаарец», полиция обеспечила охрану дома спикера Кнессета Амира Оханы из «Ликуда», который живет недалеко от площади Габима.

Демонстрация израильтян против правительства Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве, 14 января 2023 г. (Джек Гез / AFP)

«Мы начинаем не узнавать нашу страну»

Пролившись от дождя под деревом, Лорна из Тель-Авива сказала, что приехала на акцию протеста, чтобы обеспечить будущее для своих внуков.

«Я чувствую, что мы живем в начале жалкого состояния», — сказала она. «Я вижу конец демократии и чувствую личную угрозу».

Реут приехала из Тель-Авива на демонстрацию в составе делегации трех поколений ее семьи. «Мы начинаем не узнавать нашу страну», — сказала она. «Это мягко сказано».

Аид прибыл из города Ганей-Тиква. «Нам не нравится то, что здесь происходит», — сказала она. «Я не знаю, если [protesting] Это будет иметь значение. Но если мы ничего не будем делать, точно ничего не изменится».

Субботние митинги поддерживают основные группы, возглавившие протесты против Нетаньяху в 2020 году: Эйн Мацав (невозможно), министр по делам преступности и «Черные знамена». Его также поддержали другие организации, в том числе Ассоциация феминистского равенства в Израиле, Движение за качество правительства и Движение кибуцев.

Демонстрация израильтян против правительства Биньямина Нетаньяху у резиденции президента в Иерусалиме, 14 января 2023 г. (Джессика Стейнберг/Times of Israel)

Накануне митингов бывший начальник полиции Моше Каради заявил, что правоохранительные органы располагают информацией о том, что правые активисты намерены посеять раздор в акциях протеста.

Новостной канал «Кан» процитировал слова Каради на конференции в Беэр-Шеве: «Иногда элементы с другой стороны подбрасывают бунтовщиков на демонстрации ради провокации, и информация об этом есть и на этой демонстрации».

Он преуменьшил опасения возможных беспорядков среди протестующих, заявив, что это «фейковые новости от определенных элементов».

Несмотря на предупреждения о том, что акция протеста может привлечь правых агитаторов, сообщений о серьезном насилии не поступало.

Двое молодых людей в платках, чтобы отличить их от болельщиков футбольной команды «Бейтар Иерусалим», известной своими правыми фанатами, попытались спровоцировать реакцию в Тель-Авиве.

«Просто Бен Гвир», — неоднократно кричал один из подростков, имея в виду министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира, лидера ультраправой партии «Оцма Иегудит». «Глупый мальчик», — отвечает одна из старших дам, в то время как остальная толпа игнорирует его.

Демонстрация израильтян против правительства Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве, 14 января 2023 г. (Йонатан Синдел/Flash90)

А в пятницу лидер Партии национального единства Ганц призвал израильтян со всего политического спектра принять участие в демонстрации в Тель-Авиве.

Я призываю всю израильскую общественность, слева направо, к демонстрации в защиту израильской демократии. Сделать так, чтобы ваш голос был услышан в это время, — это гражданский долг первостепенной важности, а не «гражданское неповиновение», как те, кто пытается подавить требования демонстрации», — сказал Ганц, который ранее занимал пост министра обороны и командующего израильской армией.

Между тем, Нетаньяху проигнорировал критику предложенных судебных изменений на следующий день после того, как председатель Верховного суда Эстер Хают предупредила, что закон будет касаться «смертельный ударЗа демократичность страны.

Тысячи людей выступают против израильского правительства на площади Хабима в Тель-Авиве, 14 января 2023 г. (Йонатан Синдел/Flash90)

«Мы обсуждали это перед выборами и получили на это четкий мандат от общественности», — подтвердил Нетаньяху в видео в пятницу. «Предлагаю всем успокоиться и вступить в предметную дискуссию».

Нетаньяху добавил: «Когда они говорят, что самая маленькая реформа — это разрушение демократии, это не просто ложное утверждение, и оно не допускает возможности достижения взаимопонимания… посредством предметного диалога в Кнессете».

Критики планов, среди которых нынешние и бывшие высокопоставленные судебные и юридические чиновники, а также политические соперники Нетаньяху, говорят, что реформы Левина поставят под угрозу основные гражданские права и права меньшинств, лишив Верховный суд права отменять законы и решения правительства, за исключением их отмены. и предоставление правящему большинству контроля над назначением судей — а это значит, что судебная власть больше не может выступать в качестве сдерживающего фактора злоупотреблений и злоупотреблений со стороны политического руководства. Сторонники изменений утверждают, что суды взяли на себя чрезмерные полномочия и вынесли решения, которые бросают вызов волеизъявлению избирателей.