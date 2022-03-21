План России по национализации западного бизнеса убьет иностранные инвестиции

Россия шЭто может снизить его способность привлекать иностранные инвестиции, если он продолжит реализацию плана по захвату деловых операций западных компаний, таких как Microsoft, McDonald’s и Volkswagen.

Недавнее одобрение президентом России Владимиром Путиным прихода к власти и продажи компаний, прекративших свою деятельность в стране, было бы решительным шагом и имело бы длительные последствия, даже если бы Россия прекратила свое вторжение в Украину.

На встрече с Путиным подтвердил это Его правительство должно «ввести внешнее управление» сбежавшим компаниям, «а затем передать их тем, кто хочет работать». Ратификация соответствует предложению российского законодательства сделать то же самое.

Это фактически убьет веру в рубль на годы вперед. Валютная стабильность зависит от политической стабильности, считает Мэтью Шмидт, доцент кафедры национальной безопасности и политологии Университета Нью-Хейвена.

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Многие международные компании предпочитают инвестировать в такие страны, как США и Европа, потому что они политически безопасны, хотя доходность в других странах может быть выше. Если Путин реализует свой смелый план по захвату деловых активов иностранных компаний, он нарушит некоторые из самых фундаментальных принципов международных инвестиций, которые будут сдерживать инвестиции даже после войны.



Корпоративная национализация может создать огромную неопределенность в отношении того, как будет выглядеть послевоенная или даже постпутинская Россия с точки зрения иностранных инвестиций, и компаниям могут потребоваться годы, чтобы восстановить доверие к российскому правительству.

Несколько международных компаний объявили о прекращении коммерческой деятельности в России из-за войны, начавшейся в конце прошлого месяца. В список компаний, которые приостановили свою деятельность или бежали из страны, входят продавцы мебели для дома IKEA, Toyota, Nike, Microsoft, McDonald’s, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo и многие другие.

«Как и весь остальной мир, мы в ужасе, злы и опечалены изображениями и новостями, поступающими с войны в Украине, и мы осуждаем это необоснованное, необоснованное и незаконное вторжение России», — заявил президент и вице-председатель Microsoft Брэд Смит. «Мы считаем, что наиболее эффективно помогаем Украине, когда предпримем конкретные шаги в координации с решениями, которые принимают эти правительства, и мы будем предпринимать дополнительные шаги по мере развития этой ситуации».

Другие компании, отказавшиеся от России, выступили с аналогичными заявлениями, осуждающими действия Путина и поддерживающими политику западных санкций.

Решение о национализации иностранных компаний вызовет разногласия даже среди тех, кто связан с Путиным. Владимир Потанин, российский олигарх и доверенное лицо Кремля, Плата за отступление По идее и сравнении таких захватов с большевистской революцией.

«Хочу призвать к очень осторожному подходу к вопросу конфискации у компаний, объявивших об уходе из России», — написал Потанин в сообщении в Telegram.

Добавил миллиардер, занимающий 88-е место в мире, — человек непостоянный.

В то время как Путин и его союзники в Кремле утверждают, что иностранные компании будут национализированы, чтобы российские граждане могли сохранить свои рабочие места и поддержать экономику, Шмидт сказал, что, по его мнению, такой шаг будет сделан с помощью символизма, гнева и ненависти. Потому что компании представляют собой одни из крупнейших источников прямых иностранных инвестиций в Россию.

Он добавил, что контролирующие компании мало что сделают для изменения краткосрочной ситуации в российской экономике.

Также будет очень сложно сохранить работу национализированных компаний в прежнем режиме.

Например, если завод по производству автомобилей захвачен, детали, используемые для производства автомобилей, будут служить только до тех пор, пока они не закончатся. Из-за санкций и того, что сама компания прекратила вести бизнес с Россией, России будет сложно продолжать свою деятельность, потому что автомобильная компания не будет поставлять новые детали на завод.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США прекрасно осведомлены об угрозе Путина национализировать бизнес американских и других международных компаний. Она подчеркнула, что решения об уходе из России принимаются самими компаниями, и что Соединенные Штаты приветствуют такой выбор компаний.

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Любое внесудебное решение России об аресте активов этих компаний в конечном итоге приведет к еще большим экономическим потерям для России. Псаки сказал, что это послужит усилению ясного сообщения мировому деловому сообществу о том, что Россия не является безопасным местом для инвестиций и ведения бизнеса.

«Россия также может возбудить судебные иски от компаний, чье имущество арестовано. Мы поддерживаем американские компании, принимающие трудные решения относительно будущего их операций в России», — добавила она.