Платиновый юбилей королевы Елизаветы II: церемония закрытия

Королева Елизавета II появилась на балконе Букингемского дворца, порадовав поклонников, которые надеялись увидеть ее мельком в последний день торжеств, посвященных 70-летию престола.

В последние месяцы 96-летняя королева сократила свой график из-за проблем с передвижением, которые дворец описывает как «периодические проблемы с передвижением».

До воскресенья королева только дважды появлялась на публике в течение четырехдневного платинового юбилея.

В четверг Елизавета присоединилась к другим членам королевской семьи на балконе Букингемского дворца, когда они махали сторонникам после парада в честь дня рождения королевы. Позже в тот же день она посетила церемонию зажигания Национального маяка в Виндзорском замке, королевской резиденции в 20 милях (32 км) к западу от Лондона, где она провела большую часть последних двух лет.

Но она не присутствовала на церковной службе в ее честь в пятницу в соборе Святого Павла в центре Лондона и решила не ехать на субботнее дерби в Эпсоме.

Королева также пропустила праздничную вечеринку возле Букингемского дворца в субботу вечером, несмотря на то, что появилась в заранее записанной пародии с медвежонком Паддингтоном.

Это срочное обновление новостей. Предыдущая история AP следует ниже.

ЛОНДОН (AFP) – Шумный, красочный уличный конкурс, посвященный жизни королевы Елизаветы II и подчеркивающий разнообразие Британии, прошел в центре Лондона в воскресенье, в последний день выходных, посвященных 70-летию королевы на престоле. Тысячи людей вышли на улицы Лондона, и многие с волнением и гордостью говорили о своей королеве и своей стране.

Поклонники королевской семьи надеются, что еще раз увидят 96-летнего певца в Букингемском дворце, где заканчивается шоу, и исполнят их желание. Королевский флаг был поднят над дворцом, предполагая, что король может приветствовать толпу вторым появлением на балконе.

Известный как королевский штандарт, флаг поднимается над одним из дворцов только тогда, когда королева находится в резиденции.

Королева появилась на публике только в четверг во время великолепного четырехдневного платинового юбилея, и официальные лица заявили, что она чувствовала себя «неудобно» во время событий. В последние месяцы Элизабет сократила свой график из-за проблем с мобильностью.

Воскресный конкурс красоты начался с зрелищного военного парада, на котором 200 лошадей прошли маршем через торговый центр к Букингемскому дворцу. Они окружили Golden State Coach, золотую колесницу, которая доставила королеву на ее коронацию 69 лет назад. Ее виртуальная версия, взятая из архивного видео ее коронации в 1953 году, была спроецирована в окна автобуса.

После помпезности и шествий последовал ряд выступлений, воспевающих разнообразие современной Британии и Содружества, от танцоров хип-хопа и Болливуда до трансвеститов и платформ в стиле Марди Гра. Около 6000 артистов прошли по трехкилометровой (почти двухмильной) дороге, увешанной флагами Союза, рассказывая историю жизни королевы с танцами, старинными автомобилями, яркими костюмами, карнавальной музыкой и гигантскими марионетками.

Здесь были некоторые из самых известных британских культурных экспортеров, от далеков в «Докторе Кто» до Aston Martins Джеймса Бонда. Знаменитости, в том числе певец Клифф Ричард, танцевали и пели из двухэтажных автобусов с открытым верхом, предназначенных для представления достопримечательностей и звуков каждого десятилетия 1950-х годов.

«Это такая честь быть частью этого, у нас лучшая королева в мире, верно? Лучшая в мире», — сказал Уоррен Джобсон, байкер, принимавший участие в шоу.

Организаторы говорят, что соревнования посмотрят 1 миллиард человек по всему миру. В заключение, знаменитости, в том числе певец и автор песен Эд Ширан, исполнят «Боже, храни королеву» возле Букингемского дворца, и многие надеются, что королева и ее семья появятся на другом балконе, чтобы завершить праздничные выходные.

Самые заядлые болельщики Royal выдержали сырую и холодную погоду и разбили лагерь на ночь в торговом центре, чтобы обеспечить лучший обзор соревнований. Некоторые из них пришли за знаменитостями, которые хотели выступить, другие хотели стать частью исторического момента.

«Это часть истории, и это больше никогда не повторится. Это что-то особенное, поэтому, если вы собираетесь это сделать, вы должны добиться успеха или вернуться домой», — сказал 50-летний Шон Уоллен.

Королева не присоединилась к своей семье в Королевском фонде, чтобы посмотреть соревнования. Принц Гарри и его жена Меган также совершили свою первую семейную поездку в Великобританию с тех пор, как они отказались от королевских обязанностей и переехали в США в 2020 году. Пара оставалась в основном вне поля зрения во время своих платиновых юбилейных мероприятий.

Королева восхитила страну, когда появилась в неожиданном комедийном видео, которое открылось в субботу концертом перед Букингемским дворцом. На видео король пьет чай с анимационным компьютерным медвежонком Паддингтоном. Она рассказала, что, как и пушистый персонаж, она была склонна к мармеладу и любила держать его в своей сумочке.

Дайана Росс и рок-группа Queens возглавили звездную вечеринку в субботу вечером, в которой также приняли участие Род Стюарт, Доран Дюран, Алисия Киз и Андреа Бочелли.

Принц Чарльз, старший сын королевы и наследник престола, на протяжении десятилетий подчеркивал роль своей матери как символа единства и стабильности.

«Ваше величество, матушка, — сказал Чарльз, обращаясь к королеве, — вы смеетесь и плачете вместе с нами, а главное, вы были рядом с нами все эти семьдесят лет».

В воскресенье Чарльз и его жена Камилла смешались с толпой в The Oval Cricket Ground в Лондоне на «Великом юбилейном обеде». Точно так же миллионы людей по всей стране установили длинные столы, воздушные шары и еду для пикника для уличных вечеринок и подобных национальных барбекю.

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Джо Кирни, Срджан Неделийкович и Мария Грация Моро внесли свой вклад в этот отчет.

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