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Платиновый юбилей королевы Елизаветы II: церемония закрытия

5 июня, 2022
Toma Kulikov

Королева Елизавета II появилась на балконе Букингемского дворца, порадовав поклонников, которые надеялись увидеть ее мельком в последний день торжеств, посвященных 70-летию престола.

В последние месяцы 96-летняя королева сократила свой график из-за проблем с передвижением, которые дворец описывает как «периодические проблемы с передвижением».

До воскресенья королева только дважды появлялась на публике в течение четырехдневного платинового юбилея.

В четверг Елизавета присоединилась к другим членам королевской семьи на балконе Букингемского дворца, когда они махали сторонникам после парада в честь дня рождения королевы. Позже в тот же день она посетила церемонию зажигания Национального маяка в Виндзорском замке, королевской резиденции в 20 милях (32 км) к западу от Лондона, где она провела большую часть последних двух лет.

Но она не присутствовала на церковной службе в ее честь в пятницу в соборе Святого Павла в центре Лондона и решила не ехать на субботнее дерби в Эпсоме.

Королева также пропустила праздничную вечеринку возле Букингемского дворца в субботу вечером, несмотря на то, что появилась в заранее записанной пародии с медвежонком Паддингтоном.

Это срочное обновление новостей. Предыдущая история AP следует ниже.

ЛОНДОН (AFP) – Шумный, красочный уличный конкурс, посвященный жизни королевы Елизаветы II и подчеркивающий разнообразие Британии, прошел в центре Лондона в воскресенье, в последний день выходных, посвященных 70-летию королевы на престоле. Тысячи людей вышли на улицы Лондона, и многие с волнением и гордостью говорили о своей королеве и своей стране.

Поклонники королевской семьи надеются, что еще раз увидят 96-летнего певца в Букингемском дворце, где заканчивается шоу, и исполнят их желание. Королевский флаг был поднят над дворцом, предполагая, что король может приветствовать толпу вторым появлением на балконе.

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Известный как королевский штандарт, флаг поднимается над одним из дворцов только тогда, когда королева находится в резиденции.

Королева появилась на публике только в четверг во время великолепного четырехдневного платинового юбилея, и официальные лица заявили, что она чувствовала себя «неудобно» во время событий. В последние месяцы Элизабет сократила свой график из-за проблем с мобильностью.

Воскресный конкурс красоты начался с зрелищного военного парада, на котором 200 лошадей прошли маршем через торговый центр к Букингемскому дворцу. Они окружили Golden State Coach, золотую колесницу, которая доставила королеву на ее коронацию 69 лет назад. Ее виртуальная версия, взятая из архивного видео ее коронации в 1953 году, была спроецирована в окна автобуса.

После помпезности и шествий последовал ряд выступлений, воспевающих разнообразие современной Британии и Содружества, от танцоров хип-хопа и Болливуда до трансвеститов и платформ в стиле Марди Гра. Около 6000 артистов прошли по трехкилометровой (почти двухмильной) дороге, увешанной флагами Союза, рассказывая историю жизни королевы с танцами, старинными автомобилями, яркими костюмами, карнавальной музыкой и гигантскими марионетками.

Здесь были некоторые из самых известных британских культурных экспортеров, от далеков в «Докторе Кто» до Aston Martins Джеймса Бонда. Знаменитости, в том числе певец Клифф Ричард, танцевали и пели из двухэтажных автобусов с открытым верхом, предназначенных для представления достопримечательностей и звуков каждого десятилетия 1950-х годов.

«Это такая честь быть частью этого, у нас лучшая королева в мире, верно? Лучшая в мире», — сказал Уоррен Джобсон, байкер, принимавший участие в шоу.

Организаторы говорят, что соревнования посмотрят 1 миллиард человек по всему миру. В заключение, знаменитости, в том числе певец и автор песен Эд Ширан, исполнят «Боже, храни королеву» возле Букингемского дворца, и многие надеются, что королева и ее семья появятся на другом балконе, чтобы завершить праздничные выходные.

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Самые заядлые болельщики Royal выдержали сырую и холодную погоду и разбили лагерь на ночь в торговом центре, чтобы обеспечить лучший обзор соревнований. Некоторые из них пришли за знаменитостями, которые хотели выступить, другие хотели стать частью исторического момента.

«Это часть истории, и это больше никогда не повторится. Это что-то особенное, поэтому, если вы собираетесь это сделать, вы должны добиться успеха или вернуться домой», — сказал 50-летний Шон Уоллен.

Королева не присоединилась к своей семье в Королевском фонде, чтобы посмотреть соревнования. Принц Гарри и его жена Меган также совершили свою первую семейную поездку в Великобританию с тех пор, как они отказались от королевских обязанностей и переехали в США в 2020 году. Пара оставалась в основном вне поля зрения во время своих платиновых юбилейных мероприятий.

Королева восхитила страну, когда появилась в неожиданном комедийном видео, которое открылось в субботу концертом перед Букингемским дворцом. На видео король пьет чай с анимационным компьютерным медвежонком Паддингтоном. Она рассказала, что, как и пушистый персонаж, она была склонна к мармеладу и любила держать его в своей сумочке.

Дайана Росс и рок-группа Queens возглавили звездную вечеринку в субботу вечером, в которой также приняли участие Род Стюарт, Доран Дюран, Алисия Киз и Андреа Бочелли.

Принц Чарльз, старший сын королевы и наследник престола, на протяжении десятилетий подчеркивал роль своей матери как символа единства и стабильности.

«Ваше величество, матушка, — сказал Чарльз, обращаясь к королеве, — вы смеетесь и плачете вместе с нами, а главное, вы были рядом с нами все эти семьдесят лет».

В воскресенье Чарльз и его жена Камилла смешались с толпой в The Oval Cricket Ground в Лондоне на «Великом юбилейном обеде». Точно так же миллионы людей по всей стране установили длинные столы, воздушные шары и еду для пикника для уличных вечеринок и подобных национальных барбекю.

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Джо Кирни, Срджан Неделийкович и Мария Грация Моро внесли свой вклад в этот отчет.

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