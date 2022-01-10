Платиновый юбилей королевы Елизаветы II: выходные, платиновые конфеты, конкурс королевы флагов. Дворец показывает, как будет отмечаться 70-летие королевы на троне

Жизнь королевы Елизаветы II Королева Елизавета II — самый долго правящий монарх в истории Великобритании.

Жизнь королевы Елизаветы II Элизабет родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Ее держит здесь ее мать, которую также зовут Элизабет. Позже ее отец стал королем Георгом VI.

Жизнь королевы Елизаветы II Принцесса Елизавета позирует фотографу в своем доме в Лондоне, 1928 год.

Жизнь королевы Елизаветы II Принцессу Елизавету видели со своим дядей Эдвардом, принцем Уэльским, во время визита в Балморал, Шотландия, в сентябре 1933 года. Он стал королем Эдуардом VIII в 1936 году. Но когда он отрекся от престола в том же году, отец Елизаветы стал королем, а она стала предполагаемой наследник.

Жизнь королевы Елизаветы II Слева направо: принцесса Елизавета, король Георг VI, королева Елизавета и принцесса Маргарет машут толпе с балкона Букингемского дворца 22 июня 1939 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Элизабет едет верхом в Виндзоре, Англия, 1940 год. Ее любовь к лошадям хорошо известна.

Жизнь королевы Елизаветы II 14-летняя Элизабет (справа) сидит рядом с сестрой в радиопередаче 13 октября 1940 года. В своей первой передаче она сказала, что дети Англии полны радости и мужества.

Жизнь королевы Елизаветы II Принцесса Елизавета обменивается рукопожатием с офицером гренадерской гвардии 29 мая 1942 года. Король Георг VI сделал Елизавету почетным полковником полка Королевской армии.

Жизнь королевы Елизаветы II Елизавета (справа) и принцесса Маргарет в летних платьях 1942 года. Маргарет — единственная сестра Елизаветы.

Жизнь королевы Елизаветы II Принцесса Елизавета сидит в Национальном парке Натал, Южная Африка, 21 апреля 1947 года, за спиной у Дракенсбергских гор. Ей исполнился 21 год.

Жизнь королевы Елизаветы II 20 ноября 1947 года Елизавета вышла замуж за принца Филиппа, лейтенанта британского флота, родившегося в королевских семьях Греции и Дании. Став гражданином Великобритании и отказавшись от своего греческого титула, Филипп стал Его Королевским Высочеством принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским. Его женой стала герцогиня Эдинбургская.

Жизнь королевы Елизаветы II Принцесса Елизавета прибывает на государственный банкет в Лондон в марте 1950 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Елизавета взошла на престол в феврале 1952 года, когда ее отец умер от рака легких в возрасте 56 лет. Здесь она идет к алтарю во время церемонии коронации 2 июня 1953 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева Елизавета II сфотографирована на балконе Дома правительства в Мельбурне во время ее турне по Австралии в марте 1954 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Принцесса Маргарет, королева Елизавета II и королева-мать (слева направо) посещают ипподром Эпсом-Даунс в июне 1958 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева держит своего сына принца Эндрю, наблюдая за своей сестрой принцессой Анной во время семейного отдыха в замке Балморал, Шотландия, в сентябре 1960 года. У королевы четверо детей, включая сыновей Чарльза и Эдварда.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева Елизавета II во время официального открытия парламента в апреле 1966 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева Елизавета II со своим старшим сыном принцем Чарльзом в 1969 году. Чарльз следующий в очереди на престол.

Жизнь королевы Елизаветы II Принц Чарльз поправляет свою корону во время своей инаугурации в качестве принца Уэльского в 1969 году.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева и принц Филипп машут рукой с трапа самолета незадолго до вылета из Токио, май 1975 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева позирует фотографу в Виндзорском замке в день своего 50-летия, 21 апреля 1976 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева встречает толпу во время своего королевского тура по Новой Зеландии в 1977 году.

Жизнь королевы Елизаветы II Элизабет гуляет со своими собаками на Виндзорских конных испытаниях в мае 1980 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева стоит рядом с принцем Чарльзом, когда он целует свою новую невесту, принцессу Диану, 29 июля 1981 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Элизабет фотографирует своего мужа во время конного шоу в Виндзоре в мае 1982 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Элизабет едет на своем Land Rover во время Королевского Виндзорского конного шоу в мае 1992 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Находясь в Букингемском дворце, королева и принц Филипп наблюдали за цветами, посвященными принцессе Диане после ее трагической смерти в 1997 году.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева обращается к нации в ночь перед похоронами принцессы Дианы в 1997 году.

Жизнь королевы Елизаветы II Принц Чарльз смотрит на свою мать после свадьбы Камиллы, герцогини Корнуольской, в апреле 2005 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева (вторая справа) приветствует толпу с балкона Букингемского дворца 29 апреля 2011 года. Ее внук принц Уильям (третий слева) женился на Кэтрин Миддлтон.

Жизнь королевы Елизаветы II Подпись королевы появилась в книге посетителей в Арас-ан-Уахтарайн, официальной резиденции президента Ирландии в Дублине в мае 2011 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Лондонский музей мадам Тюссо представляет восковую фигуру королевы в мае 2012 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Принц Чарльз целует руку своей матери на сцене, пока певец Пол Маккартни (крайний справа) смотрит на концерт в честь бриллиантового юбилея в июне 2012 года. Празднование бриллиантового юбилея было отмечено 60-летием Елизаветы как королевы.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева посещает Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне в декабре 2012 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Мальчик в Белфасте, Северная Ирландия, делает селфи на фоне королевы в июне 2014 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева входит в Большой зал Эдинбургского замка после посещения поминальной службы в шотландском национальном военном мемориале в июле 2014 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева ждет своей речи во время официального открытия парламента в мае 2015 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Элизабет слушает своего внука, принца Джорджа, возле часовни, где крестили сестру Джорджа, Шарлотту, в июле 2015 года. Джордж и Шарлотта — дети принца Уильяма (слева) и герцогини Кэтрин.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева позирует для фото с пятью внуками и младшим внуком в апреле 2016 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева позирует с четырьмя своими собаками на территории Виндзорского замка в апреле 2016 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева и принц Филипп машут рукой гостям Лондона, присутствовавшим на праздновании ее 90-летия в 2016 году.

Жизнь королевы Елизаветы II Элизабет разговаривает с 14-летней Эви Миллс в больнице Манчестера, Англия, май 2017 года. Эви была ранена в результате взрыва, который произошел, когда люди покидали вечеринку Арианы Гранде.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева сидит за столом в Букингемском дворце после того, как ее рождественская трансляция была записана на пленку в 2017 году.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева прибывает на свадьбу своего внука принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева смеется с Меган, герцогиней Сассекской, во время церемонии открытия моста в Халтоне, Англия, в июне 2018 года. Это был первый королевский выход Меган без ее мужа, принца Гарри, рядом с ней.

Жизнь королевы Елизаветы II

Жизнь королевы Елизаветы II

Жизнь королевы Елизаветы II

Жизнь королевы Елизаветы II

Жизнь королевы Елизаветы II

Жизнь королевы Елизаветы II

Жизнь королевы Елизаветы II Королева и принц Филипп смотрят на самодельную юбилейную открытку, подаренную им их правнуками принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи в ноябре 2020 года.

Жизнь королевы Елизаветы II

Жизнь королевы Елизаветы II

Жизнь королевы Елизаветы II Королева получает розу герцога Эдинбургского от Кейта Уэйда, президента Королевского садоводческого общества, в июне 2021 года. Новая роза названа в честь принца Филиппа.

Жизнь королевы Елизаветы II

Жизнь королевы Елизаветы II Королева едет на своем Range Rover во время посещения Королевского Виндзорского конного шоу в Виндзоре, Англия, в июле 2021 года.

Жизнь королевы Елизаветы II Королева посещает матч по поло на Королевском Виндзорском кубке и шоу колесниц Британской автомобильной ассоциации в июле 2021 года.