Платиновый юбилей: третий день королевских торжеств

Лондон (AFP) – Два будущих монарха отдадут дань уважения королеве Елизавете II На закрытом концерте перед Букингемским дворцом в субботу, третий день платинового юбилея великолепия, посвященного 70-летию ее восшествия на престол.

Принц Чарльз и принц Уильям, сын и внук королевы, выступают перед 22 000 зрителей в прямом эфире, а еще миллионы смотрят по телевизору. Мероприятие с участием Алисии Киз и Queen + Адама Ламберта пройдет во временном амфитеатре, построенном вокруг Мемориала Виктории за пределами Дворца.

Дэвид Бекхэм и теннисистка Эмма Радокано также будут присутствовать, а Дайана Росс завершит шоу своим первым живым выступлением в Великобритании за 15 лет. Ожидается также, что на концерте прозвучит предварительно записанное выступление Элтона Джона.

Ожидается, что 96-летний спортсмен пропустит вечернее мероприятие на открытом воздухе, которое также может пройти с небольшим дождем. В последнее время у королевы были проблемы с передвижением, которые дворец описывает как «случайные проблемы с передвижением», которые ограничивали ее публичные выступления в последние месяцы.

Король также решил не присутствовать на субботнем дерби в Эпсоме. Вместо этого ее представляла на престижных ежегодных скачках ее дочь принцесса Анна, которая появилась в королевской ложе со своей семьей в субботу среди толпы, ликующей и размахивающей флагами Союза.

Королева широко известна как любительница лошадей, и за время своего долгого правления она не раз скучала по ней. В субботу пять ее бывших лошадей были выставлены напоказ, а 40 жокеев, которые ездили на королеве, составили почетный караул перед исполнением государственного гимна.

«Она занимается разведением лошадей более 60 лет. Она провела часть трассы со своими коллегами-жокеями, чтобы Би-би-си сказала, что знает все родословные, выиграла много скачек и очень хорошо осведомлена.

«Я уверен, что сегодня она найдет телевизор и посмотрит его в прямом эфире, потому что очень любит дерби», — добавил он.

Это был второй раз за несколько дней, когда проблемы с транспортом лишили королеву возможности увидеться с ней.

В пятницу королева пропустила специальную вечеринку в честь Дня благодарения в соборе Святого Павла в Лондоне. Чиновники дворца заявили, что она испытала «некоторый дискомфорт» в связи с событиями предыдущего дня, в том числе махала рукой огромной толпе из Букингемского дворца.

Принц Гарри и его жена Меган были среди почти 50 членов королевской семьи, которые собрались в пятницу в Сент-Поле, чтобы почтить память отсутствующего главы государства. Это было первое публичное появление пары в Великобритании с тех пор, как два года назад они отказались от своих королевских обязанностей и переехали в Калифорнию.

И в качестве еще одного признака улучшения отношений королевские аккаунты в Твиттере поздравили дочь Меган Гарри и Лиллибет с днем ​​рождения. В субботу Лилибет исполнился год. Она и ее старший брат Арчи еще не появились в этой поездке.

«Желаю Лиллипет счастливого Рождества! — написала королевская семья в Твиттере.

Тем временем другие члены королевской семьи отправились в Уэльс и Северную Ирландию в рамках торжеств по всей Великобритании.

Уильям и его жена Кейт привезли двоих из троих детей — 8-летнего принца Джорджа и 7-летнюю принцессу Шарлотту — в замок Кардифф в Уэльсе перед отдельным концертом на территории замка в честь королевы.

Младший сын королевы, принц Эдуард, и его жена Софи, графиня Уэссекская, посетили приморский парк развлечений в стиле 1950-х годов в Белфасте. Эдвард пробовал свои силы, разливая пинту Гиннеса в ресторане, а Софи участвовала в танцевальном шоу в 1950-х и 1960-х годах.

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