Платите, чтобы расширить спотыкания студенческого футбола

Возражения касались нескольких тем. Один был размером с поле плей-офф. Филлипс, например, недавно заявил, что поддержит только расширение с участием восьми команд и не поддерживает никаких поправок до тех пор, пока NCAA не закончит переписывать свой устав, что может произойти на следующей неделе. Другие опасения были связаны с количеством спальных мест, которые необходимо было защитить, и с тем, что произойдет с существующими емкостями.

В заявлении, сделанном в понедельник вечером, Pac-12 заявила, что поддерживает шесть «наиболее обсуждаемых» форматов, в том числе систему, в которой 12 команд с самым высоким рейтингом получают дополнительные слоты, и систему, которая присуждает ставки чемпионам Power 5, лучшим из -пять чемпионов и шесть больших команд. Лига также заявила, что открыта для предложений о восьмикомандном формате, например, включающем восемь лучших команд.

Но существует хорошо зарекомендовавшая себя оппозиция восьмикомандному подходу.

«Очевидно, что ни одна из шести наиболее обсуждаемых моделей расширения не получила единогласного одобрения, в основном с серьезными возражениями, и каждая конференция, кроме Pac-12, указывала, что она будет против по крайней мере одной из предложенных моделей», — сказал-12.

Санки, который разговаривал с журналистами более чем через час после того, как в понедельник прервалась последняя встреча, сказал, что его беспокоит то, что некоторые из конференций, которые три года назад били по барабану о расширении, теперь возражают против предложения сделать это.

— сказал Санки, не уточнив, о каких комиссарах он говорит.

Он также сказал, что если переговоры вернутся к началу, не будет никакой гарантии, что Комиссия по ценным бумагам и биржам будет готова пойти на любые уступки, на которые она хотела бы пойти сейчас.

Любой оптимизм в отношении перемен основывался на огромной финансовой выгоде, которую принесет более крупный чемпионат. Есть также серьезные разочарования по поводу нынешней системы, которая дебютировала в сезоне 2014 года и заменила серию чемпионатов Bowl.