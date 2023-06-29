Плач русской теннисистки Марии Шараповой стал центром внимания на Уимблдоне, поскольку в 2011 году она заставила BBC сделать странный шаг для фанатов.

Помимо деликатного звука теннисного мяча, ударяющего по струнам теннисной ракетки во время поэтического обмена розыгрышами между двумя непримиримыми соперниками, есть еще один звук, знакомый любителям тенниса, который не обязательно так приятен для слуха. быть. Если вы следите за этим видом спорта, вы, наверное, уже догадались — ворчание и крики многих теннисистов, пытающихся отбить мяч на площадку соперника.

А когда дело доходит до громкого ворчания на теннисном корте, на ум сразу приходит одно имя — Мария Шарапова. В 2011 году BBC пришлось прибегнуть к уникальному методу проверки громкости ворчания игроков перед Уимблдоном того же года.

Когда Мария Шарапова и другие уговорили BBC предложить уникальное решение

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Было записано, что ворчание нескольких самых высокопоставленных звезд трассы, в первую очередь Марии Шараповой, превышает отметку в 100 децибел, что почти похоже на звук взлетающего самолета. В результате многие зрители тенниса в прошлом жаловались на оглушительные крики, прося уменьшить громкость воя во время телетрансляций матчей.

нравиться Об этом сообщает Daily Mail.Это побудило BBC представить перед Уимблдоном в 2011 году инструмент управления ворчанием под названием Wimbledon Netmix, который был доступен на BBC Radio. Тогдашний главный технический директор отдела звука и музыки BBC сказал: «Би-би-си получает много жалоб от публики по поводу звукового баланса — многие из них хотели сделать голос комментаторов громче и уменьшить шум матча. Уимблдон был очевидным выбором для запуска этого продукта, поскольку их всегда так много. комментарии о том, как сильно храпят игроки»..

через Гетти ШТУТГАРТ, ГЕРМАНИЯ — 28 апреля: Россиянка Мария Шарапова празднует победу в матче против Анетт Контавейт из Эстонии во время Гран-при по теннису Porsche на Porsche Arena 28 апреля 2017 года в Штутгарте, Германия. (Фото Адама Претти/Bongarts/Getty Images)

Эта функция позволила слушателям уменьшить громкость ворчания и увеличить громкость комментариев к матчу, что обеспечило приятное прослушивание. Храп в теннисе был повсеместным явлением.

Странный случай произошел с русской красавицей Марией Шараповой, когда птица взорвалась каннским пузырем.

Знаменитые храпуны, украшающие теннисный корт

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Действие храпа и крика на теннисном корте на протяжении многих лет было предметом многочисленных споров, и фанаты и эксперты придерживались разных мнений по этому поводу. Однако с годами храп на теннисном корте стал более распространенным явлением. От таких тяжеловесов, как Джимми Коннорс и Моника Селеш в прошлом, до Марии Шараповой, Серены Уильямс и Рафаэля Надаля в последние годы, храп был связан с несколькими легендами игры.

Среди всей шумихи и беспокойства вокруг него на протяжении многих лет хрюканье было принято как нормальная часть игр. Поклонники тенниса уже привыкли слышать, как многие из их любимых игроков скулят о своем пути к победе!

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Вы привыкли храпеть в теннисе? Дайте нам знать об этом в комментариях.

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