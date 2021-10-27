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Плейлист классической музыки, 27 октября 2021 г.

27 октября, 2021
Muhammad


Кадр из русского фильма 1933 года “Лейтенант Кейджи”.

Первое появление в русской литературе военного «лейтенанта Кижи». Он родился из-за административной ошибки, и его репутация росла, когда люди говорили, как сильно он им нравится, хотя на самом деле его там не было.. В 1933 году Сергей Прокофьев сочинил музыку к русской киноверсии абсурдной истории, и сегодня в 14:00 его полуденным шедевром стала «Сладость лейтенанта Кейджи» из фильма.

06:00

Николай Римский-Корсаков

34

Лондонский симфонический оркестр; Джеффри Саймон, дирижер оркестра

6:16 утра

Франц Данци

Концертная симфония для флейты, кларнета и оркестра си-бемоль мажор Opus 41

Чикагский молодежный симфонический оркестр; Аллен Тинкхэм, дирижер Энтони МакГилл, кларнет; Демар МакГилл, флейта

6:38 утра

Морис Равель

Valses Nobles et Sentimentales

Симфонический оркестр Цинциннати; Хесус Лопес Кобос, дирижер оркестра

6:55 утра

Роберт Дубер

серенид

Нев Ашкенази, скрипка; Мэтью Грейпель, фортепиано

7:00 утра

Арканджело Корелли

Concerto Grosso No. 11 си-бемоль мажор Opus 6

Тафильмусик. Джейн Ламон, дирижер оркестра

7:13 утра

Ками Сан Санс

168

Дэвид МакГилл, Бассон; Петр Сиркин, фортепиано

7:28 утра

Лукас Руис де Рибаяз

тарантелла

арфовый кампус

7:31 утра

Хоакин Родриго

Вечеринка в Аранхуэсе

Английский камерный оркестр; Мигель Гомес Мартинес, дирижер, Эдуардо Фернандес, гитара

7:54 утра

Никколо Паганини

Каприс №24 во второстепенной композиции 1

Элисон Балсум, труба

08:00

Дженнифер Хигдон

Концерт для альта: I.

Нэшвиллский симфонический оркестр; Джанкарло Герреро, дирижер, Роберто Диас, Альт

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8:11 утра

Леош Янакич

Лахийские танцы

Варшавский филармонический оркестр Энтони Витт, дирижер

8:33 утра

Джули Амашер

Новый классический трак

Американские государственные СМИ Джули Амашер

8:38 утра

Вольфганг Амадей Моцарт

Концерт для фортепиано № 20: III. Рондо ре минор K 466

Камерный оркестр Святого Павла; Джереми Динк, дирижер Джереми Динк, фортепиано

8:46 утра

Джек Оффенбах

Путешествие на Луну: Балет снежинок

Филармонический оркестр Антонио де Алмейда, дирижер

8:58 утра

Рой Харрис

Черный цвет волос моей настоящей любви

Лара Даунс, фортепиано

9:01 утра

Джакомо Пуччини

Симфония Введение

Симфонический оркестр Далласа; Эндрю Литтон, дирижер оркестра

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