Первое появление в русской литературе военного «лейтенанта Кижи». Он родился из-за административной ошибки, и его репутация росла, когда люди говорили, как сильно он им нравится, хотя на самом деле его там не было.. В 1933 году Сергей Прокофьев сочинил музыку к русской киноверсии абсурдной истории, и сегодня в 14:00 его полуденным шедевром стала «Сладость лейтенанта Кейджи» из фильма.
06:00
Николай Римский-Корсаков
34
Лондонский симфонический оркестр; Джеффри Саймон, дирижер оркестра
6:16 утра
Франц Данци
Концертная симфония для флейты, кларнета и оркестра си-бемоль мажор Opus 41
Чикагский молодежный симфонический оркестр; Аллен Тинкхэм, дирижер Энтони МакГилл, кларнет; Демар МакГилл, флейта
6:38 утра
Морис Равель
Valses Nobles et Sentimentales
Симфонический оркестр Цинциннати; Хесус Лопес Кобос, дирижер оркестра
6:55 утра
Роберт Дубер
серенид
Нев Ашкенази, скрипка; Мэтью Грейпель, фортепиано
7:00 утра
Арканджело Корелли
Concerto Grosso No. 11 си-бемоль мажор Opus 6
Тафильмусик. Джейн Ламон, дирижер оркестра
7:13 утра
Ками Сан Санс
168
Дэвид МакГилл, Бассон; Петр Сиркин, фортепиано
7:28 утра
Лукас Руис де Рибаяз
тарантелла
арфовый кампус
7:31 утра
Хоакин Родриго
Вечеринка в Аранхуэсе
Английский камерный оркестр; Мигель Гомес Мартинес, дирижер, Эдуардо Фернандес, гитара
7:54 утра
Никколо Паганини
Каприс №24 во второстепенной композиции 1
Элисон Балсум, труба
08:00
Дженнифер Хигдон
Концерт для альта: I.
Нэшвиллский симфонический оркестр; Джанкарло Герреро, дирижер, Роберто Диас, Альт
8:11 утра
Леош Янакич
Лахийские танцы
Варшавский филармонический оркестр Энтони Витт, дирижер
8:33 утра
Джули Амашер
Новый классический трак
Американские государственные СМИ Джули Амашер
8:38 утра
Вольфганг Амадей Моцарт
Концерт для фортепиано № 20: III. Рондо ре минор K 466
Камерный оркестр Святого Павла; Джереми Динк, дирижер Джереми Динк, фортепиано
8:46 утра
Джек Оффенбах
Путешествие на Луну: Балет снежинок
Филармонический оркестр Антонио де Алмейда, дирижер
8:58 утра
Рой Харрис
Черный цвет волос моей настоящей любви
Лара Даунс, фортепиано
9:01 утра
Джакомо Пуччини
Симфония Введение
Симфонический оркестр Далласа; Эндрю Литтон, дирижер оркестра
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».