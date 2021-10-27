Плейлист классической музыки, 27 октября 2021 г.

Первое появление в русской литературе военного «лейтенанта Кижи». Он родился из-за административной ошибки, и его репутация росла, когда люди говорили, как сильно он им нравится, хотя на самом деле его там не было.. В 1933 году Сергей Прокофьев сочинил музыку к русской киноверсии абсурдной истории, и сегодня в 14:00 его полуденным шедевром стала «Сладость лейтенанта Кейджи» из фильма.