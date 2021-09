Плей-офф, подростки оставляют свой след в New York-Sports News, Firstpost

Нью-Йорк: Рекордная неделя квалификационных успехов US Open и юношеского удивления позволила британке Эмме Радукано и немецкому Оскару Отти пройти в четвертый раунд в субботу.

Отти, которого рвало во время двух квалификационных матчей, стал третьим отборочным в 1/8 финала на хардкорте Нью-Йорка, присоединившись к соотечественнику Питеру Йойовчику и голландцу Ботику ван де Зандшолпу.

«Я действительно счастлив, что впервые в жизни участвую во второй неделе соревнований», – сказал Отти.

Радокано – единственная женщина, прошедшая квалификацию в четвертом раунде, но к ней присоединились 18-летний Карлос Алькарас и канадка Лейла Фернандес, которые вытеснили занявшего второе место на Открытом чемпионате Франции Стефаноса Циципаса и четырехкратную чемпионку Большого шлема Наоми Осака соответственно.

«Наличие такого количества молодых игроков действительно здорово для игры, потому что это показывает, насколько сильным будет следующее поколение», – сказал Радокано.

«С таким количеством молодых игроков, я думаю, мы все вдохновляем друг друга играть лучше. Я тоже хотел присоединиться к ним на второй неделе, так что это было дополнительной мотивацией».

Радукану не представится шанс, когда случится большой сюрприз. В следующий раз она встретится с американкой Шелби Роджерс, которая в субботу вытеснила из Австралии Эшли Барти, выигравшую высшую строчку Уимблдона.

🇺🇸 Роджерс против 🇬🇧 Радукану 🇨🇭 Бенчич vs 🇵🇱 Святек 🇨🇿 Плишкова vs 🇷🇺 Павлюченкова 🇬🇷 Саккари vs Андрееску 🇺🇦 Свитолина vs 🇷🇴 Алеппо 🇩🇪 Кербер против 🇨🇦 Фернандеса 🇨🇿 Крейчикова vs Мугуруза 🇧🇪 Мертенс против 🇧🇾 Сабаленка #USOpen

Что касается мужчин, то это первый раз, когда три квалификационных игрока вышли в 1/8 финала с тех пор, как рекорды квалификации были впервые установлены в 1982 году.

Три квалификационных матча не доходили до мужского четвертого раунда ни на одном крупном турнире со времен Открытого чемпионата Франции 1995 года.

Их делу не повредило то, что мужской команде не хватало 20-кратных победителей турниров Большого шлема Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и действующего чемпиона Доминика Тима.

Ни один из отборочных турниров US Open не прошел дальше четвертьфинала, и только пять из четырех других турниров вышли в полуфинал, последний раз российский Аслан Карацев на Открытом чемпионате Австралии в этом году.

Ути гордится своим путешествием от рвоты в плей-офф до выхода в 1/8 финала.

“Удары всегда тяжелые, особенно в первые два раунда, – сказал Отти. – Я был не в очень хорошей физической форме. Меня оба раза рвало на поле”.

«Я просто подумал:« Что ж, неважно, какой будет счет, каким будет матч. «Я просто хотел быть вне поля, подальше от солнца, потому что было так жарко и влажно.

«Да, это сумасшедшая поездка. Невероятно. Я не ожидал, что смогу зайти так далеко».

Внезапно Отти, который затем играет шестого посеянного в Италии и занявшего второе место в Уимблдоне Маттео Берреттини, верит в то, что нужно двигаться дальше.

«У меня больше уверенности в своей игре, и у меня все хорошо, – сказал он. – Посмотрим, когда это закончится».

«Я знаю, что если я играю хорошо, и моя игра идет действительно хорошо, я могу нанести большой урон, независимо от того, кто мой противник. Это был долгий путь, но я думаю, что это еще не конец».

“Жизнь сейчас хороша”

Сладкие 1 ️⃣ 6️⃣ были размещены на мужской стороне:

🇷🇸 Джокович vs 🇺🇸 Броксби

🇩🇪 Восьмерка против 🇮🇹 Берреттини

🇩🇪 Зверев против 🇮🇹 Грешника

🇺🇸 Opelka vs 🇺🇸 Harris

🇺🇸 Тиафо vs 🇨🇦 Аугер-Алиассиме

🇩🇪 Гойовчик vs 🇪🇸 Алькарас

🇳🇱 Ван де Зандшулп vs 🇦🇷 Шварцман

🇬🇧 Эванс vs 🇷🇺 Медведев#USOpen

