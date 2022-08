Плей-офф WNBA 2022: New York Liberty обыграла Atlanta Dream и заняла последнее место по итогам сезона.

«Нью-Йорк Либерти» вернется в плей-офф. Поздно вечером в воскресенье они обыграли Atlanta Dream со счетом 87-83 в тяжелой игре за доступное после прошлого сезона место. Соперник посева и первый раунд все еще будут определены на основе результатов позже в воскресенье, но Либерти будет посевом № 7 или № 8.

В том, что стало знакомой историей за последние несколько недель, Либерти рано оказывается в игре, но быстро возвращается в игру благодаря некоторому обаянию Марин Йоханнес. Когда французы вступили в матч с 5:52 до конца первой четверти, Либерти отставала уже на восемь. Чуть более четырех минут спустя, после того как она сделала свой четвертый трехочковый в первом периоде, они были на три впереди.

Остальная часть игры представляла собой постоянное движение вперед и назад, в котором Либерти неоднократно пыталась выйти из игры, но безуспешно. Действительно, менее чем за три минуты игры мечта стала выдающейся. Однако они продержались недолго, так как Наташа Ховард поставила свою печать в игре, набрав шесть очков подряд, чтобы снова вернуть Либерти на первое место, включая 3 мощных указателя в углу за менее чем минуту до игры. Затем она выполнила два штрафных броска за 8,6 секунды до победы.

Йоханнес, который также попал 3- Нелепые беговые указатели с одной ногиОн закончил свою карьеру с шестью тремя секундами, 18 очками и четырьмя передачами. Тем временем Ховард набрал 18 очков и девять подборов. Но помимо их игры, настоящей звездой The Liberty Show могла быть Стефани Долсон.

Выиграв титул со Sky в прошлом сезоне, этой зимой Долсон подписал с Liberty контракт со свободным агентством. Уроженец Нью-Йорка, Долсон Он сказал при подписании Он сказал, что это «сбывшаяся мечта», и хотел помочь Liberty стать «устойчивым конкурентом». С последним придется подождать, но она помогла им выйти в плей-офф.

В своей лучшей игре сезона Долсон набрала 15 очков, 12 подборов и 5 передач в 6 из 11 с игры. Несмотря на все передачи и передачи, ее самый важный вклад пришелся на атакующее стекло. Сцепление Ховарда 3 на последней минуте стало возможным только потому, что Долсон разбил стекло и обеспечил Либерти дополнительное владение мячом.

«[Making the playoffs in her first season with the Liberty] «Это очень много значит», — сказал Долсон. Я очень рад этой привилегии, мои товарищи по команде. Я думаю, что сегодня мы играли очень усердно, и я действительно горжусь нами. Приятно быть частью плей-офф, но на этом мы не остановимся».

В первом раунде у Liberty будет тяжелая битва, независимо от того, кто их противник, но с капитанами-ветеранами, такими как Долсон и Ховард, и талантами на заднем дворе, такими как Йоханнес и Сабрина Ионеску, они могут соревноваться практически с кем угодно.