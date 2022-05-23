(социальные сети/e2w)

племянник РоссияЗаместитель министра обороны был убит украинец Войска на войне.

30-летний капитан Адам Хамехоев, командир десантника, похоронен в родной Ингушетии, Россия.

Его дядя, генерал-полковник Юнус-бек Евкуров, 58 лет, является видным пропагандистским деятелем в Президент России Владимир Путинх правительствоПо понятным причинам он присутствовал на похоронах в штатском.

Хамехоев, выпускник элитной школы Рязанского ВДВ, был командиром российской десантно-штурмовой эскадрильи и приходился Евкурову племянником.

Сообщается, что он был убит в ночь с пятницы на субботу с 20 на 21 мая.

Заместитель министра обороны РФ Юнус-бей Евкуров (слева) и министр обороны Сергей Шойджи (Новые Известия/e2w)

«Евкуров поделился соболезнованиями, поговорил со старейшинами и религиозной частью общины, после чего вылетел обратно в Москву», — сообщило информационное агентство «База».

«Похороны капитана Адама Хамехоева, выпускника элитной школы Рязанских ВВС, состоялись в воскресенье, 22 мая, в Карабулаке, Ингушетия».

Тело лидера было немедленно возвращено домой, в отличие от недель или месяцев ожидания, с которыми сталкиваются другие скорбящие родственники.

Это первый случай, когда высокопоставленный чиновник такого типа потерял родственника на войне в Украине.

Евкуров, который сам был профессиональным военным и офицером-десантником, кавалером ордена Героя России, высшей награды страны, не прокомментировал смерть своего племянника.

Россия не сообщила подробностей о том, где и как он умер.

Местные жители присутствовали на похоронах российского десантника Хамехоева в Ингушетии в воскресенье (Социальные сети/e2w)

Евкуров — бывший губернатор Ингушетии, ныне один из ближайших замов министра обороны России, соратника Путина Сергея Шойгу.

В 2009 году на него было совершено покушение.

В марте он снялся на видео, навещая прикованного к постели солдата в больнице.

Солдат потерял одну ногу и выглядел широко раскрытым и испуганным, когда Евкуров сказал ему: «Надеюсь, ты снова встанешь на ноги».