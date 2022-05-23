племянник РоссияЗаместитель министра обороны был убит украинец Войска на войне.
30-летний капитан Адам Хамехоев, командир десантника, похоронен в родной Ингушетии, Россия.
Его дядя, генерал-полковник Юнус-бек Евкуров, 58 лет, является видным пропагандистским деятелем в Президент России Владимир Путинх правительствоПо понятным причинам он присутствовал на похоронах в штатском.
Хамехоев, выпускник элитной школы Рязанского ВДВ, был командиром российской десантно-штурмовой эскадрильи и приходился Евкурову племянником.
Сообщается, что он был убит в ночь с пятницы на субботу с 20 на 21 мая.
«Евкуров поделился соболезнованиями, поговорил со старейшинами и религиозной частью общины, после чего вылетел обратно в Москву», — сообщило информационное агентство «База».
«Похороны капитана Адама Хамехоева, выпускника элитной школы Рязанских ВВС, состоялись в воскресенье, 22 мая, в Карабулаке, Ингушетия».
Тело лидера было немедленно возвращено домой, в отличие от недель или месяцев ожидания, с которыми сталкиваются другие скорбящие родственники.
Это первый случай, когда высокопоставленный чиновник такого типа потерял родственника на войне в Украине.
Евкуров, который сам был профессиональным военным и офицером-десантником, кавалером ордена Героя России, высшей награды страны, не прокомментировал смерть своего племянника.
Россия не сообщила подробностей о том, где и как он умер.
Евкуров — бывший губернатор Ингушетии, ныне один из ближайших замов министра обороны России, соратника Путина Сергея Шойгу.
В 2009 году на него было совершено покушение.
В марте он снялся на видео, навещая прикованного к постели солдата в больнице.
Солдат потерял одну ногу и выглядел широко раскрытым и испуганным, когда Евкуров сказал ему: «Надеюсь, ты снова встанешь на ноги».
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