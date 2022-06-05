По понедельникам Главная роль с Джейком ТапперомИ В эфир транслировалась часть интервью Табера с Тревором Ридом и его семьей, в котором они выразили недовольство действиями республиканского представителя Марджори Тейлор Грин. Рид — бывший морской пехотинец, вернувшийся в Соединенные Штаты после обмен пленными с Россией в прошлом месяце после того, как провел 985 дней в российской тюрьме по сфабрикованным обвинениям. Именно закон подтолкнул к освобождению Рейда. задерживать В прошлом году из-за Грина и других республиканцев в Палате представителей.

«Я пойду на каждую из их кампаний и лично поблагодарю их за это», — сказал Рид. — Поблагодарить их за то, что они помешали вам выбраться из тюрьмы? — спросил Таппер. «Да, я благодарю их за то, что они проголосовали против законопроекта, который касался только вывоза американских политических заключенных из России. Как вы это оправдываете?», — сказал Рид.

Далее Рид предположил, что русские были довольны действиями Грина и других.

«Меня смущает, что кто-либо, представляющий Соединенные Штаты, будет голосовать против чего-то подобного», — сказал Рейд. Я уверен, что россиянам это понравится. Я уверен, что все они большие поклонники всех этих конгрессменов».

Красный сейчас приглашение За освобождение других задержанных в России американцев, в том числе Пол Уилан, ветеран морской пехоты, который провел более 40 месяцев в российской тюрьме по обвинению в шпионаже. Рид пообещал наказать в Конгрессе любого, кто задержит освобождение других американских заключенных, как это сделал Грин.

«Лучше бы я никогда больше не видел, чтобы это случилось с любым другим американцем, — сказал Рид, — потому что я обещаю вам, что буду участвовать в каждой кампании, которую этот парень проводит до конца своей жизни, чтобы рассказать всем, что он сделал».

Главная роль с Джейком Таппером Вещает по будням в 16:00. Си-Эн-Эн.

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