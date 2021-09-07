Плишкова выходит в четвертьфинал Открытого чемпионата США, став ее четвертой

6 сентября 2021 г .; Флашинг, Нью-Йорк, США; Каролина Плишкова из Чехии подает против россиянки Анастасии Павлюченковой (не на фото) в 8-й день Открытого чемпионата США 2021 года на USTA Билли Джин Кинг. Джефф Берк USA Today Sports

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Четвертый посев Каролина Плискова построила прочную защиту, чтобы отправить россиянку Анастасию Павлюченкову 7-5 6-4 в четвертый раунд Открытого чемпионата США в понедельник, продолжив свой первый пробег за титул чемпиона. Заголовок.

Уимблдонская спортсменка, занявшая второе место, поразила семь победителей справа и реализовала брейк-пойнт в финальном матче в первом сете, прежде чем превзойти шесть из семи возможностей для брейка Павлюченковой во втором сете внутри взлетно-посадочной полосы.

Чешка проиграла в двух предыдущих матчах пары – в Мадриде в этом году и на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2020 года – но ей не откажут в четвертой поездке на четвертьфинал Открытого чемпионата США, где она преодолела вершину с результатом 14 бросков. Предпоследнее очко перед Павлюченковой было сломано, и матч завершился.

Четвертый номер в мире на данный момент установил 58 эйсов на Флашинг Медоуз в этом году, это самое большое количество оставшихся игроков, и в четвертьфинале встретится либо с греческой Марией Саккари, либо с канадской Бьянкой Андрееску.

(Репортаж Эми Тенери из Нью-Йорка; редакция Мураликумара Анантарамана.

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