Плишкова выходит в четвертьфинал Открытого чемпионата США, став ее четвертой

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Четвертый посев Каролина Плискова построила прочную защиту, чтобы отправить россиянку Анастасию Павлюченкову 7-5 6-4 в четвертый раунд Открытого чемпионата США в понедельник, продолжив свой первый пробег за титул чемпиона. Заголовок.
Уимблдонская спортсменка, занявшая второе место, поразила семь победителей справа и реализовала брейк-пойнт в финальном матче в первом сете, прежде чем превзойти шесть из семи возможностей для брейка Павлюченковой во втором сете внутри взлетно-посадочной полосы.
Чешка проиграла в двух предыдущих матчах пары – в Мадриде в этом году и на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2020 года – но ей не откажут в четвертой поездке на четвертьфинал Открытого чемпионата США, где она преодолела вершину с результатом 14 бросков. Предпоследнее очко перед Павлюченковой было сломано, и матч завершился.
Четвертый номер в мире на данный момент установил 58 эйсов на Флашинг Медоуз в этом году, это самое большое количество оставшихся игроков, и в четвертьфинале встретится либо с греческой Марией Саккари, либо с канадской Бьянкой Андрееску.
(Репортаж Эми Тенери из Нью-Йорка; редакция Мураликумара Анантарамана.
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