Плохие новости, если вы используете DuckDuckGo

Есть много браузеров и поисковых систем, которые не от Google. Нажмите или коснитесь здесь, чтобы сравнить нашу поисковую систему. Большинство людей знают, что браузеры и поисковые системы могут отслеживать вашу активность в Интернете.

Чтобы бороться с общим представлением о технологических гигантах, несколько поисковых систем перешли к усилению конфиденциальности и заявляют, что не собирают никакой идентифицируемой информации. Одним из них является DuckDuckGo, который также отфильтровывает потенциальные результаты пользовательского поиска.

Но с лозунгом «Конфиденциальность. Упрощено» оказывается, что ваши данные вовсе не конфиденциальны. Читайте дальше, чтобы узнать, почему DuckDuckGo находится в горячей воде с миллионами пользователей.

вот предыстория

Для большей безопасности и конфиденциальности многие используют поисковые системы, такие как Brave или DuckDuckGo, которые предотвращают сбор данных. Но путем достиженияОказывается, у DuckDuckGo есть совместный контракт на поиск контента с Microsoft.

Это означает, что поисковая система намеренно позволяет отслеживать Microsoft на других веб-сайтах. Хотя оно по-прежнему не собирает и не хранит личную информацию, соглашение позволяет Microsoft отслеживать ваш IP-адрес при нажатии на рекламу.

DuckDuckGo подтвердил отслеживание с генеральным директором и основателем Габриэлем Вайнбергом Объяснение в Твиттере Что результаты поиска полностью анонимны, включая рекламу. «Что касается рекламы, мы работали с Microsoft, чтобы сделать клики по рекламе защищенными», — сказал он.

Что вы можете с этим поделать

DuckDuckGo работает над удалением пункта из контракта. Вайнберг пояснил, что действующее соглашение «не позволяет нам делать больше для свойств, принадлежащих Microsoft», но «неустанно работает за кулисами, чтобы изменить эти требования».

Пока вы ждете возможности отслеживать изменения на DuckDuckGo, вы можете попробовать еще несколько вариантов:

начать страницу : его называют «самой частной поисковой системой в мире», начать страницу Он использует возможности Google, не отслеживая своих пользователей. Используя его, вы чувствуете, что находитесь в Google, но вам не нужно беспокоиться о том, что компания отследит и продаст ваши данные тому, кто предложит самую высокую цену. Нажмите или коснитесь здесь, чтобы узнать больше.

: его называют «самой частной поисковой системой в мире», начать страницу Он использует возможности Google, не отслеживая своих пользователей. Используя его, вы чувствуете, что находитесь в Google, но вам не нужно беспокоиться о том, что компания отследит и продаст ваши данные тому, кто предложит самую высокую цену. Нажмите или коснитесь здесь, чтобы узнать больше. бинг : с дополнительными предложениями автозаполнения Google И Улучшенный поиск видео, Bing — мощный инструмент поиска. Он также отдает приоритет опубликованным статьям, которые со временем получили большой трафик, по сравнению с более свежими статьями со многими соответствующими терминами. Проверьте это здесь.

: с дополнительными предложениями автозаполнения Google И Улучшенный поиск видео, Bing — мощный инструмент поиска. Он также отдает приоритет опубликованным статьям, которые со временем получили большой трафик, по сравнению с более свежими статьями со многими соответствующими терминами. Проверьте это здесь. Храбрый: Браузер, ориентированный на конфиденциальность, имеет встроенную поисковую систему. смелый поиск Он не отслеживает вас или результаты поиска и никогда не будет продавать ваши данные рекламным компаниям. Нажмите или коснитесь здесь, чтобы узнать больше.

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