Economy

ПМЭФ показал огромный потенциал России в международном экономическом сотрудничестве – Лавров – Бизнес и экономика

7 августа, 2021
Marfa Fedoroa

Москва, 4 августа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью K Среда.

«Успешное проведение ежегодных мероприятий Петербургского международного экономического форума в июне стало одним из примеров сохранения высокого интереса иностранных предпринимателей к долгосрочному бизнесу в России. Несмотря на ограничения пандемии, в ПМЭФ приняли участие 13 500 гостей из 141 страны. -2021 как лично, так и онлайн, при этом наиболее представленные бизнес-делегации были из США, Германии, Италии и Финляндии.

«Упомянутые вами заявления, похоже, отражают стратегическую ориентацию зарубежных деловых кругов на взаимовыгодное взаимодействие с российскими коллегами. Это также наглядно демонстрирует огромный потенциал международного сотрудничества, который наша страна намерена реализовать на практической основе», – добавил он. Лавров.

24-й Петербургский международный экономический форум прошел 2-5 июня. Деловая программа форума посвящена мировой и российской экономике, социальным вопросам и технологическому развитию. По словам ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано более 800 соглашений на сумму более 3,8 трлн рублей (52,07 млрд долларов).

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