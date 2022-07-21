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Побег из «Очень странных дел» Блумингтон

21 июля, 2022
Apollinariya Soloveva

Реальность разрывается на части в маленьком городке в сельской Индиане. Опасная и тревожная параллельная вселенная проникла в этот мир, заманив группу ученых в странную комнату, где они должны использовать памятные вещи 1980-х годов, чтобы спланировать свой побег.

Нарисованные усики приклеиваются к стене. Рождественские огни мерцают над наспех нарисованным алфавитом. Компьютер из КГБ предлагает вам сделать точный выбор. Подсказки скрыты. Часы тикают.

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Это предпосылка Блумингтона.Странные вещиТематическая квест-комната, где у посетителей есть час, чтобы решить серию головоломок, которые сочетают в себе ностальгию по 80-м годам с внутренней отсылкой к популярному сериалу Netflix. Захватывающий опыт, разработанный братским трио за События мечтыОн будет показан в Выпускник БлумингтонаНабор «Очень странные дела» доступен только в эти выходные. Билеты по цене 38 долларов на человека уже доступны.

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