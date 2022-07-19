Побег из Stranger Things Bloomington в захватывающем приключении

Реальность разрывается на части в маленьком городке в сельской Индиане. Опасная и тревожная параллельная вселенная проникла в этот мир, заманив группу ученых в странную комнату, где они должны использовать памятные вещи 1980-х годов, чтобы спланировать свой побег.

Нарисованные усики приклеиваются к стене. Рождественские огни мерцают над наспех нарисованным алфавитом. Компьютер из КГБ предлагает вам сделать точный выбор. Подсказки скрыты. Часы тикают.

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Это предпосылка Блумингтона.Странные вещиТематическая квест-комната, где у посетителей есть час, чтобы решить серию головоломок, которые сочетают в себе ностальгию по 80-м годам с внутренней отсылкой к популярному сериалу Netflix. Захватывающий опыт, разработанный братским трио за События мечтыОн будет показан в Выпускник БлумингтонаНабор «Очень странные дела» доступен только в эти выходные. Билеты по цене 38 долларов на человека уже доступны.

Гонка против демогоргонов, русских и часов

Dreama Events — компания по планированию мероприятий Кейт, Кензи и Колвина Холландов — возвращается с квест-комнатой «Очень странные дела». Премьера мероприятия состоялась в прошлом месяце, чтобы совпасть с четвертым сезоном сериала, но благодаря огромному успеху первоначальных выходных опыт вернулся.

«Мы просто здесь и рады предложить сообществу веселые, творческие и захватывающие мероприятия», — сказала директор по коммуникациям Кензи Колвин.

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«Очень странные дела» — это научно-фантастический телесериал, действие которого происходит в 80-х годах, в котором рассказывается о попытках жителей не дать монстрам сбежать из параллельного мира и дать волю своему сельскому городку в Индиане. В самом сериале, который следует за персонажами, решающими сложные головоломки и раскрывающими темные секреты, сестры Колвин хотели создать захватывающий опыт, соответствующий духу сериала.

Кейт Колвин, креативный директор Drima Events, за эти годы создала десятки пользовательских квестов, но эти головоломки используют ностальгию по 80-м, а также свободные сюжетные моменты из «Очень странных дел» для улучшения взаимодействия с аудиторией. У участников будет 60 минут, чтобы решить семь ключевых головоломок в наборе.

Одна деревянная коробка-головоломка, сделанная местным художником, выглядит как рот Демогоргона, когда открыта. В другой головоломке используется видоискатель, старинная игра того времени.

В одной из более сложных головоломок участники должны перевести русскую фразу, чтобы попасть в компьютер, который затем предложит им сыграть в пользовательскую текстовую видеоигру, посвященную борьбе с Демогоргоном. Кейт написала игру, используя формат видеоигр 1980-х годов.

Кензи и Холланд отметили, что эти подмигивания до 1980-х успешно преодолевали разрыв между поколениями между участниками, отражая прием шоу.

«Мне кажется, что прелесть «Очень странных дел» в том, что у него очень широкая аудитория, — сказала Кензи.

Причуды и трагедии главных героев относятся к младшим поколениям, а сеттинг сериала вызывает ностальгию по тем, кто вырос в 80-х.

Для квеста нет возрастных ограничений, но в основном он ориентирован на людей в возрасте от 18 до 40 лет.

Хотя первая итерация была успешной, сестры Колвин на этот раз внесли небольшие изменения в квест-комнату. Первоначальная квест-комната считалась очень сложной, так как лишь несколько групп смогли сбежать вовремя. Организаторы сделали некоторые головоломки менее сложными и добавили к часам больше времени. Тем не менее, сестры Колвин уверяют, что эта версия квеста по-прежнему имеет множество поворотов, которые заставят посетителей гоняться вместе с таймером.

Для участников в возрасте 21 года и старше веселье не должно прекращаться, когда время истекает. В партнерстве с Dreama Events, злонамеренность В течение выходных он будет подавать фирменные коктейли из «Очень странных дел».

Билеты по-прежнему доступны в установленное время в пятницу и субботу и могут быть приобретены в https://bit.ly/3yL942k. Чтобы убедиться, что квест-комната используется в полной мере, участники могут объединяться в пары с другими группами. Если вы не хотите быть с другой группой, вы должны купить 5 или 6 билетов.