Псевдоним Амин Наваби является частью этой семьи. Родившийся в Афганистане, Амин бежал со своей матерью и четырьмя братьями и сестрами в быстро разваливающийся Советский Союз, позже был заключен в тюрьму в Эстонии, вернулся в то, что стало Россией, и теперь живет в Дании. Амин является героем датского документального фильма «Побег».

Амин Наваби в «Побеге». неон через точку доступа

Его жизнь не репрезентативна. Во-первых, у Амина есть дом, и теперь он ведет комфортную, безопасную жизнь: вино за ужином, домашние кошки и сад. Но жизнь, которую он прожил — которую ему пришлось прожить — до приезда в Копенгаген, говорит об ужасной истории десятков миллионов. Если бы это не был хороший и особенный фильм, «Бегство» по-прежнему требовало бы пристального внимания кинозрителей, поскольку это мощная демонстрация опыта беженцев. Но это хорошо, и это определенно особенно.

Многие отличительные черты носят стилистический характер: «убегающая» анимация. Для исторического контекста есть живые кадры: повседневная жизнь в Афганистане, изолятор в Эстонии. Отснятый материал также представляет собой визуальный контрапункт анимационным эпизодам, которые доминируют в фильме.

Эти эпизоды состоят из того, как Амин обсуждает свою жизнь с режиссером фильма — он лежит на диване и разговаривает, и может быть терпелив со своим аналитиком — и вспоминает свою прошлую жизнь. Важным элементом этой истории является то, что Амин рано понял, что он гей, а потому вдвойне странный. (Его детская влюбленность в Жан-Клода Ван Дамма могла быть квалифицирована как еще одна форма глобализации, которая менее монетизирована.) Время от времени появляется его партнер Каспер; А сцены поиска дома избавляют от болезненных воспоминаний. «Мне больно думать об этом, — говорит Амин о своей прошлой жизни. «Побег» позволяет нам буквально увидеть, почему это должно быть так.

Амин Наваби посещает Нью-Йорк во время «рейса». неон через точку доступа

Очевидная аберрация такого рассказа реалистичной истории может быть тем, что привлекает зрителей. Сама история и мастерство, с которым она рассказана, — вот что заставляет их смотреть. Анимационный документальный фильм, который не является беспрецедентным. Фильм «Уолтс с Баширом» об арабо-израильском конфликте вышел на экраны в 2008 году. Он получил номинацию на «Оскар» как лучший иностранный фильм. Использование анимации имеет большое значение для документального фильма. Позволяет визуализировать события, для которых у режиссера нет отснятого материала. Думайте об этом как о фотореалистичной книге с иллюстрациями или рисунками, а не фотографиями.

В «Беги» использование анимации имеет еще два преимущества. Как ни парадоксально, они противодействовали эффектам. Анимация избегает переживаний Амина, без которых его вряд ли бы посмотрели. Тем не менее, это делает этот опыт более увлекательным. В то же время они стали более четкими визуально и добавили характерный вес. Это вес, который превосходит людей без гражданства и лишенных корней. «Что для вас значит «дом»? — спросил режиссер Амин. Пытаясь найти ответ. — Те, кто смотрит «Беги», тоже могут это делать».

Важное примечание: сочетание «бегства» от анимации и рейтинга PG-13 может заставить некоторых родителей подумать, что это подходит для зрелых подростков и подростков, интересующихся глобальными проблемами, и тех, у кого есть социальная сознательность. это не. Хотя «побег» ни в коем случае не является графическим или беспричинным, он включает в себя множество очень ужасающих эпизодов, особенно те, которые включают торговлю людьми.

★★★

Сбежал

Режиссер Йонас Поэр Расмуссен. Авторы Расмуссен и Амин Наваби. На Кендалл-сквер и Колледж-Корнер. 89 минут. PG-13 (Нет, это определенно должно быть R, так как многие более мрачные сцены эмоционально подавляют, особенно те, которые связаны с торговлей людьми). На датском, дари, русском, английском и шведском языках с субтитрами.

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