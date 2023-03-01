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Победа над Россией — подальше от Украины

1 марта, 2023
Vsevolod Egorov

Вторжение России в Украину дает Европе понять ее ценности — демократические ценности, которые помогли обуздать этнический национализм ее собственных прошлых войн и теперь движут агрессией Москвы. Недавним примером является заключенная при посредничестве ЕС сделка по нормализации отношений между Сербией и Косово, война, длившаяся почти четверть века и унесшая жизни тысяч людей.

Оба государства на Балканах, остатки бывшей Югославии, были 27-го они приняли план из 11 пунктов по улучшению отношений, уважению границ друг друга и решению проблемы косовского преимущественно этнического сербского меньшинства. В случае реализации этот план станет ударом по попыткам России контролировать государства в Европе со славянским или православным населением, такие как Сербия.

Вторжение вынудило Сербию предпринять шаги, чтобы частично дистанцироваться от Москвы, например, искать альтернативы российскому газу и нефти. Сербия проголосовала за резолюцию ООН, осуждающую вторжение и отказывающуюся признать аннексию Россией восточной Украины.

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