Вторжение России в Украину дает Европе понять ее ценности — демократические ценности, которые помогли обуздать этнический национализм ее собственных прошлых войн и теперь движут агрессией Москвы. Недавним примером является заключенная при посредничестве ЕС сделка по нормализации отношений между Сербией и Косово, война, длившаяся почти четверть века и унесшая жизни тысяч людей.

Оба государства на Балканах, остатки бывшей Югославии, были 27-го они приняли план из 11 пунктов по улучшению отношений, уважению границ друг друга и решению проблемы косовского преимущественно этнического сербского меньшинства. В случае реализации этот план станет ударом по попыткам России контролировать государства в Европе со славянским или православным населением, такие как Сербия.

Вторжение вынудило Сербию предпринять шаги, чтобы частично дистанцироваться от Москвы, например, искать альтернативы российскому газу и нефти. Сербия проголосовала за резолюцию ООН, осуждающую вторжение и отказывающуюся признать аннексию Россией восточной Украины.

Решение Сербии принять предложение ЕС «должно принести то, что все защищали годами — мир, сосуществование, лучшую жизнь для сербов и албанцев», — написала Зорана Михайлович, бывший министр при президенте Александре Вучиче, в Instagram. Этот шаг может также помочь ускорить выдвижение кандидатуры Сербии на членство в ЕС.

После вторжения США присоединились к лидерам ЕС в попытке положить конец трениям, оставшимся от балканских войн 1990-х годов, разразившихся после окончания холодной войны.

«Новым является не только интенсивность двух [Kosovo and Serbia] Но срочность наших европейских партнеров сделать это в тени одного из крупнейших кризисов, которые Европа видела со времен Второй мировой войны», — сказал заместитель госсекретаря США Габриэль Эскобар.

Программа ЕС предназначена для небольших шагов по укреплению доверия, таких как упрощение трансграничных поездок в деловых или образовательных целях. Как сказал президент Вучич своей стране после принятия плана: «Давайте идти на рациональные компромиссы в отношении реальной жизни».

Такой демократический консенсус не похож на агрессивный национализм сербского прошлого. Фронт сражения против войны России с Украиной не ограничивается Украиной.