Победители первой недели Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года, проигравшие появилось в оригинале NBC Спорт Баяра

Открытый чемпионат Австралии по теннису 2023 года был, мягко говоря, неожиданным, и впереди еще много тенниса.

Американцы удерживали мужскую сетку с гарантированными четырьмя очками на второй неделе в составе Томми Болла, Блейка Шелтона, Джей Джей Вулфа и Себастьяна Корда.

В Мельбурн-парке также было множество беспорядков. № 2 Анас Джабер И №6 устранение Марии Саккари с женской стороны и № 1 Рафаэль Надаль А № 2 Каспер Радд не на мужской стороне.

Помимо впечатляющих побед и разочаровывающих поражений, растет и количество игроков, которые их получат. пострадавший Непрерывное увеличение.

Открытый чемпионат Австралии 2023 года уже состоялся, вот победители и проигравшие с первой недели:

Победитель: Донна Векич (Чехия)

26-летняя хорватка отлично стартовала, обыграв россиянок Оксану Селихмьеву и Людмилу Самсонову, а затем испанку Нурию Барризас Диас. За выход в четвертьфинал Векич сыграет с Линдой Фрохвертовой из Чехии.

Победитель: Коко Гауфф (США)

18-летняя американская сенсация начинает вторую неделю в одиночном и парном разряде. В одиночном разряде она победила чешку Качину Синякову, англичанку Эмму Радукано и американку Бернарду Пера и вышла в четвертый раунд. Гауфф встретится с дерзкой латвийской ракеткой № 17 Еленой Остапенко.

Победитель: Елена Рыбакина (Казахстан)

23-летний казахстанец также начинает вторую неделю в одиночном и парном разряде. Она одержала впечатляющую победу над занявшей второе место на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года Даниэль Коллинз из США и обеспечила себе место в четвертом раунде. Перед победой она победила Элизабетту Коччаретто из Италии и Каю Йован из Словении. У Рыбакиной сложный следующий раунд против Иги Святек из Польши с 1 посевом.

Победитель: Линь Чжоу (Китай)

28-летняя китаянка одержала впечатляющую победу над шестой сеяной Марией Саккари из Греции и оказалась на второй неделе. А до удара она обыграла канадку Ребекку Марино и швейцарку Джилл Тейхманн. В четвертом раунде Чжу встретится с белорусской звездой Викторией Азаренко.

История продолжается

Проиграет: Дэниел Коллинз (США)

29-летняя американка проиграла казахстанке Елене Рыбакиной в третьем раунде после победы над россиянкой Анной Калинской и чешкой Каролиной Мошовой в первых двух раундах. Занявшая второе место на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года увидит, что ее рейтинг упадет после турнира, потому что она этого не сделала. Она защищает свои очки с прошлого года.

Проиграет: Мария Саккари (GRC)

27-летний грек проиграл в третьем раунде китаянке Линь Чжоу, несмотря на то, что он был посеян под номером 6 в турнире. Перед тем, как проиграть, Юэюань победила Китаю и россиянку Дайану Шнайдер.

Проиграет: Дарья Касаткина (Россия)

25-летняя россиянка неудачно провела турнир, уступив в первом туре соотечественнице Варваре Грачевой, заняв 9-е место.

Проигравший: Онс Жабер (TUN)

28-летняя туниска проиграла чешке Маркете Вондроусовой во втором круге, обыграв словенку Тамару Зиданчич. Жабер занял второе место после того, как занял второе место на Открытом чемпионате США 2022 года.

Победитель: Томми Пол (США)

25-летний американец начал вторую неделю с впечатляющих побед над немцем Яном-Леннардом Штруффом, испанцем Алехандро Давидовичем Фокиным и соотечественником Дженсоном Бруксби. В следующий раунд он выходит против испанца Роберто Баутисты Агута.

Победитель: Бен Шелтон (США)

20-летний американец до этого года не выигрывал ни одного турнира Большого шлема и оказался в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии, одержав победу над китайцем Чжаном Чжичжэнем, чилийцем Николасом Джарри и австралийцем Алексеем Попыриным. На второй неделе он должен встретиться с американцем Джей Джей Вулфом.

Победитель: Джей Джей Вульф (США)

24-летний американец участвует в своем первом турнире Большого шлема, одержав победы над австралийцем Джорданом Томпсоном, аргентинцем Диего Шварцманом и американцем Майклом Мохом. На второй неделе Вулф встретится с соотечественником Беном Чилтоном за выход в четвертьфинал.

Победитель: Себастьян Корда (США)

22-летний американец одержал крупную победу над седьмым номером России Даниилом Медведевым и обеспечил себе место на второй неделе. В предыдущих раундах Корда встречался с чилийцем Кристианом Гарином и японцем Юсуке Ватануки. Корда встретится с польским 10-м сеяным Хубертом Хуркачом за место в четвертьфинале.

Проиграет: Рафаэль Надаль (Испания)

Кажется странным наличие рядом с именем Надаля слова «неудачник», но болельщики возлагали большие надежды на 36-летнего испанца, уступившего во втором круге американке Маккензи Макдональд. В первом раунде он победил 22-кратного чемпиона турниров Большого шлема в одиночном разряде англичанина Джека Дрейпера.

Проигравший: Каспер Руд (нор)

24-летний норвежец мог бы стать новым номером один в мире, если бы выиграл Открытый чемпионат Австралии, но вместо этого проиграл во втором раунде американцу Дженсону Броксби. В первом раунде финалист Открытого чемпионата Франции и Открытого чемпионата США 2022 года победил чеха Томаса Мачака.

Проиграет: Даниил Медведев (Россия)

26-летний россиянин доходил до финала Открытого чемпионата Австралии в 2021 и 2022 годах, но проиграл в третьем раунде в 2023 году американцу Себастьяну Корде. А в первых двух раундах Бич, занявший 7-е место, обыграл американца Маркуса Гирона и австралийца Джона Миллмана.

Проиграет: Тейлор Фриц (США)

Лидер рейтинга 25-летний американец уступил во втором раунде австралийцу Алексею Попырину. В первом туре Фриц победил грузина под номером 8 Николоза Басилашвили.