Победительницу конкурса «Мисс Россия» высмеяли «настоящим» фото

Организаторы конкурса красоты «Миссис Россия» были вынуждены защищать победительницу после массовых насмешек над ее выходом в сети.

34-летняя Наталья Оскар из Хабаровского края на Дальнем Востоке России выиграла конкурс во вторник.

Но пользователи социальных сетей безжалостно издевались над ней после того, как ее реальная фотография, демонстрирующая ее полные губы и низкий рост, стала вирусной.

По сообщениям в телеграммаОрганизаторы ответили критикам, заявившим, что фотография была сделана под неудачным углом.

Они настаивают на том, что она была заслуженной победительницей, и судьи ее «любили».

Отфильтрованный снимок 34-летнего победителя из Instagram.

Фотография стала вирусной в сети, и многие утверждали, что она выглядела совершенно по-другому.

Конкурс «Миссис Россия» отличается от конкурса «Мисс Россия». Замужние женщины с детьми.

Наталья, мама малыша, лауреат премии «Оскар». Инстаграм Лента показывает ее красивые, мягко освещенные фотографии.

Но после того, как он выиграл, на фото с конкурса он был запечатлен со сложенным под лбом и щеками лбом.

Пользователи соцсетей, многие из которых из Украины, позднее сделали насмешливые комментарии по поводу ее пухлых губ, яркого макияжа и невысокого роста.

Другие говорили, что она сделала пластическую операцию, а некоторые говорили, что она совершенно не похожа на успешную персону.

Другие говорят, что ее аккаунт в Instagram явно заполнен цифровыми фотографиями.

Мать одного ребенка регулярно публикует фотографии в своей ленте в Instagram, на которых она выглядит молодо и свежо.

Какая красота: девушка позирует в кокосовом и желтом бикини для этой фотографии в социальных сетях.

34-летняя Наталья Оскар соревновалась с 82 женщинами за победу в новом конкурсе, в котором участвуют женщины всех форм и размеров.

Один написал: «Если она победительница, я немного боюсь спрашивать, есть ли фотографии занявших второе место».

Другой написал: «Россия лжет обо всем. Даже внешний вид.

Третий написал: «Она выиграла? Была ли она единственным конкурентом?

Организаторы были вынуждены защищать «подлинное» изображение, обвиняя в этом плохой ракурс.

«Она очень красиво выглядит на наших официальных фотографиях, — рассказала Podium media организатор конкурса Ирина Кирсанова.

«Я был действительно шокирован реакцией публики. Это неудачное фото, сделанное с плохого низкого ракурса. Она очень разная. Все члены жюри любили ее.

В этом году формат конкурса был изменен, чтобы принять более широкий круг участников.

Раньше к соревнованиям допускались только женщины ростом 5 футов 9 дюймов и размерами S и XS.

Одни говорили, что Россия «солгала» обо всем, даже о внешности, а другие говорили, что на фото совершенно другая женщина.

Но организаторы заявили, что решили отказаться от этих критериев и принять женщин такими, какие они есть.

Г-жа Кирсанова добавила: «Это не конкурс моделей, а конкурс замужних женщин и матерей».

В этом году в конкурсе приняли участие 83 женщины, и миссис Оскар получила приз, исполнив песню «Я ваша миссис Россия».

Миссис Оскар преподает английский язык, также является певицей и живет со своим мужем, дочерью и собакой.

Победительница конкурса «Мисс Россия» Стар рассказала популярному таблоиду, что ее не смущают онлайн-издевательства, и она отрицает утверждения о том, что делала пластическую операцию.

Он сказал: «Я знаю, что много работал для соревнований. Целый день проводишь на каблуках, лишенный нескольких часов сна, и с утра до ночи репетируешь.