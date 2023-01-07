Победитель US Open Карлос Алькарас пропустит Открытый чемпионат Австралии из-за травмы.

Но политика правительства Австралии изменилась, теперь в страну допускаются непривитые иностранцы даже без исключения. Девятикратный чемпион Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде Джокович вернулся в Австралию в этом году и получил аплодисменты стоя на пути к полуфиналу главного турнира в Аделаиде на этой неделе.

Хотя Алькарас закончил сезон на первом месте, став самым молодым человеком, сделавшим это, Джокович завершил 2022 год на волне, выиграв свой шестой финал ATP. Это был триумфальный конец его самого странного и самого бурного сезона, поскольку его уязвимое положение не позволяло ему участвовать в двух крупных турнирах (Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США) и четырех турнирах North American Masters 1000. Он также не получил рейтинговых очков за победу на Уимблдоне из-за решения Турса снять рейтинговые очки с турнира в свете его запрета на участие российских и белорусских игроков.

Несмотря на этот серьезный спортивный недостаток, Джокович по-прежнему занимает пятое место и был фаворитом на победу в Открытом чемпионате Австралии еще до того, как Алькарас выбыл из турнира. Но отсутствие испанца сводит на нет заманчивые перспективы дуэли между поколениями под властью первого и дольше всех правящего правителя.

35-летний серб Джокович лидирует в мужском списке уже 373 недели и имеет шанс вернуть себе это место, выиграв свой 10-й титул на Открытом чемпионате Австралии.

Алькарас, дошедший до третьего раунда в Мельбурне в прошлом году, на этот раз должен будет наблюдать за собой издалека и укреплять себя в долгосрочной перспективе во все более сложной гимнастике мирового класса, которая стала еще более сложной в короткое межсезонье.

У него был 2022 год, чтобы насладиться, выиграв пять титулов в одиночном разряде и выпустив лавину клипов в социальных сетях благодаря своему воздушному, динамичному стилю и чутью на внезапную, ошеломляющую смену темпа: часто за громоподобным ударом справа следовал ловкий залп. Он также был спортивным, присуждая очки сопернику и неоднократно оправдывая сомнения.

Но его безрассудный бег явно нанес психологический и физический урон. После победы на US Open он выиграл только шесть из следующих десяти одиночных матчей, не сумев выйти в еще один финал. Он также проиграл свои матчи на выставке Abu Dhabi Expo в раундах подряд Андрею Рублеву и Роду.

Его выносливость, в отличие от его блестящего таланта, на данный момент под вопросом.