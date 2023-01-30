Повреждение поставок российского газа подтолкнуло индийскую компанию GAIL к поиску долгосрочного СПГ

Нидхи Верма

НЬЮ-ДЕЛИ (Рейтер) — Финансовый директор Gill (India) Ltd. заявил в понедельник, что компания ищет долгосрочные сделки по импорту газа и надеется вскоре подписать контракт, чтобы заменить прерванные поставки с бывшего энергоблока России. гигант Газпром. .

Крупнейший газораспределитель Индии сообщил о снижении чистой прибыли за декабрьский квартал на 93% из-за меньшего объема поставок газа внутри страны из-за сокращения поставок СПГ в результате сделки с «Газпром маркетинг» и Сингапуром (GMTS).

GIL ведет переговоры с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) и несколькими другими сторонами об источнике газа. «Возможно, мы заключим более выгодную сделку», — сказал Ракеш Кумар Джайн по телефону с аналитиком.

«Индийской экономике нужно все больше и больше газа. Даже если бы GMTS не произошло, мы были бы на рынке газа. Да, но условия GMTS вынуждали нас покупать больше», — сказал он.

В 2012 году GAIL заключила 20-летнюю сделку с GMTS о закупке в среднем 2,5 млн тонн СПГ в год.

В то время GMTS была подразделением компании Gazprom Germania, которая сейчас называется Sefe, но ее российская материнская компания уступила Sefe после введения западных санкций в связи с вторжением России в Украину. Sefe прекратил поставки в GAIL с мая.

Джин сказал, что Гилл ищет больше сделок по импорту газа, чтобы в первую очередь удовлетворить внутренний спрос, и что возобновление поставок по контракту с «Газпромом» даст его компании гибкость, «чтобы иметь возможность больше играть на международных рынках».

Государственная компания торговала некоторым количеством СПГ, купленного бесплатно по долгосрочным сделкам из США на мировых рынках.

По словам Джейна, в 2023 году GAIL доставит восемь дополнительных грузов СПГ из своего портфеля в США, который ранее был продан глобальному клиенту. «Мы получаем 90 партий из США и собираемся доставить их все в Индию», — сказал Джейн.

(Отчетность Нидхи Вермы; редактирование Марка Поттера)