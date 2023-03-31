Поврежденная капсула российского корабля «Союз» приземлилась с борта космической станции.

(Рейтер) — Российская капсула «Союз МС-22» приземлилась на Землю во вторник, через три месяца после того, как у корабля началась утечка охлаждающей жидкости во время стыковки с Международной космической станцией.

Модуль завершил почти двухчасовое возвращение с Международной космической станции без экипажа и приземлился в казахстанской степи во вторник днем, всего в нескольких сотнях километров от космодрома Байконур, где осуществляются запуски российских космических аппаратов.

Российское космическое агентство «Роскосмос» транслировало операцию посадки в Интернете.

В декабре прошлого года в капсуле была обнаружена крупная утечка охлаждающей жидкости, вызванная отверстием диаметром 0,8 мм во внешнем корпусе.

Эксперты говорят, что, возможно, небольшой метеорит пробил корпус, когда он был пришвартован. Снимки, сделанные снаружи Международной космической станции, показали, что охлаждающая жидкость течет в космосе, в то время как Роскосмос заявил, что температура внутри капсулы в какой-то момент поднялась до 30 градусов по Цельсию (86 по Фаренгейту).

Утечки побудили Роскосмос и НАСА изменить свои графики и отложить выходы в открытый космос.

В прошлом месяце Россия отправила на Международную космическую станцию ​​запасную капсулу МС-23 и решила вернуть поврежденный МС-22 на Землю без экипажа.

Два российских космонавта и американский космонавт, которые должны были вернуться на Землю в марте, останутся на Международной космической станции до сентября.

Роскосмос сообщил, что во вторник капсула вернулась с 218 кг груза, включая результаты научных экспериментов и оборудование станции, которые будут проанализированы на Земле или повторно использованы в будущих миссиях.

Вашингтон и Москва поддерживают свое сотрудничество в космосе, даже несмотря на то, что отношения находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, когда астронавты вместе размещаются на Международной космической станции и вместе летают туда и обратно.

Россия заявила, что в какой-то момент в будущем покинет Международную космическую станцию ​​и запустит собственную автономную космическую станцию, хотя планы относительно того, как и когда, все еще обсуждаются.

Космическая станция, научная лаборатория размером с футбольное поле, которая вращается на высоте около 250 миль (400 километров) над Землей, непрерывно используется более двух десятилетий в рамках партнерства, возглавляемого Соединенными Штатами и Россией, в которое также входят Канада, Япония. и 11 европейских стран.

Репортаж Джейка Корделла. Монтаж Кевина Леви

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