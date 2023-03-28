Поврежденная российская космическая капсула возвращается на Землю

Источники: ЕКА/Роскосмос * Российские инженеры определили, что «Союз МС-22» не пригоден для обычного возвращения экипажа, но может быть использован для аварийного возвращения экипажа

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Источники: ЕКА/Роскосмос * Российские инженеры определили, что «Союз МС-22» не пригоден для обычного возвращения экипажа, но может быть использован для аварийного возвращения экипажа

11 января — 28 марта 2023 г.