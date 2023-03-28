science

Поврежденная российская космическая капсула возвращается на Землю

28 марта, 2023
Marfa Fedoroa

обновления

Источники: ЕКА/Роскосмос * Российские инженеры определили, что «Союз МС-22» не пригоден для обычного возвращения экипажа, но может быть использован для аварийного возвращения экипажа

11 января — 28 марта 2023 г.

Состоит…

обновления

Источники: ЕКА/Роскосмос * Российские инженеры определили, что «Союз МС-22» не пригоден для обычного возвращения экипажа, но может быть использован для аварийного возвращения экипажа

11 января — 28 марта 2023 г.

Поврежденная российская космическая капсула возвращается на Землю с Международной космической станции

14 декабря 2022 г.

Объявление — прокрутите, чтобы продолжить

В беспилотном космическом корабле «Союз МС-22» произошла утечка охлаждающей жидкости при стыковке с Международной космической станцией.

Спасательный корабль Союз МС-23

Запущен на Международную космическую станцию

Объявление — прокрутите, чтобы продолжить

Корабль, на котором будет экипаж из трех человек

участники обратно на землю

В сентябре 2023 года ожидается возвращение членов экипажа Земли 3.

Объявление — прокрутите, чтобы продолжить

в сентябре

Заявление в январе о том, что поврежденный корабль вернулся на Землю без экипажа*

Капсула приземлилась в Казахстане

Объявление — прокрутите, чтобы продолжить

28 марта в 11:46 по Гринвичу

Падение малого метеорита на Союз МС-22

Образование отверстия диаметром менее 1 мм. Утечка охлаждающей жидкости

READ  Филантроп Борис Зимин делится своим взглядом на современное образование

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *