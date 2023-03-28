обновления
Источники: ЕКА/Роскосмос * Российские инженеры определили, что «Союз МС-22» не пригоден для обычного возвращения экипажа, но может быть использован для аварийного возвращения экипажа
11 января — 28 марта 2023 г.
Состоит…
обновления
Источники: ЕКА/Роскосмос * Российские инженеры определили, что «Союз МС-22» не пригоден для обычного возвращения экипажа, но может быть использован для аварийного возвращения экипажа
11 января — 28 марта 2023 г.
Поврежденная российская космическая капсула возвращается на Землю с Международной космической станции
14 декабря 2022 г.
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В беспилотном космическом корабле «Союз МС-22» произошла утечка охлаждающей жидкости при стыковке с Международной космической станцией.
Спасательный корабль Союз МС-23
Запущен на Международную космическую станцию
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Корабль, на котором будет экипаж из трех человек
участники обратно на землю
В сентябре 2023 года ожидается возвращение членов экипажа Земли 3.
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в сентябре
Заявление в январе о том, что поврежденный корабль вернулся на Землю без экипажа*
Капсула приземлилась в Казахстане
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28 марта в 11:46 по Гринвичу
Падение малого метеорита на Союз МС-22
Образование отверстия диаметром менее 1 мм. Утечка охлаждающей жидкости
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