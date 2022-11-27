Повстанцы «Аш-Шабааб» напали на отель в Могадишо, которым пользовались сомалийские официальные лица | Молодежные новости

«Аш-Шабааб» берет на себя ответственность за нападение на отель «Вилла Роуз» в столице Сомали, и пока не поступало сообщений о каких-либо жертвах.

По словам полиции и правительственных чиновников, боевики из вооруженной группировки «Аш-Шабааб» напали на отель, которым пользовались правительственные чиновники в столице Сомали Могадишо.

До сих пор не поступало сообщений о каких-либо жертвах в результате последней атаки, ответственность за которую взяла на себя вооруженная группировка «Аш-Шабааб».

Аль-Джазира не смогла независимо проверить утверждения о том, что это была атака смертника.

Офицер полиции Мохамед Абди заявил в воскресенье, что нападавшие ворвались в отель Villa Rose, расположенный недалеко от президентского дворца, с применением взрывчатки и оружия. Он сказал, что не сразу было ясно, сколько было нападавших.

Абди сказал, что некоторые правительственные чиновники в Вилле Роуз были спасены после побега через окна.

Государственный министр окружающей среды Адам О’Хирси написал в Твиттере, что он был в безопасности после того, как «террористический взрыв был направлен против моей резиденции» в отеле, где остановились несколько правительственных чиновников.

«Нас потряс огромный взрыв, за которым последовала ожесточенная перестрелка», — сказал Ахмед Абдулла, проживающий недалеко от места взрыва.

— Мы внутри, слушаем стрельбу.

Атака произошла в то время, когда «Аш-Шабааб» активизировала свои атаки в Сомали, по меньшей мере 100 человек погибли в результате двух взрывов автомобилей в столице Сомали 30 октября.

«Среди наших убитых людей… были матери с детьми на руках, отцы с заболеваниями, студенты, отправленные на учебу, и бизнесмены, которые боролись за жизнь своих семей», — заявил президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд после выступления президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда. посещать. Место взрыва 30 октября.

По меньшей мере 21 человек был убит в августе, когда «Аш-Шабааб» напала на другой отель в Могадишо. Вооруженная группа также взяла на себя ответственность за нападение на другой отель в южном городе Кисмайо в прошлом месяце, в результате которого погибли девять человек.

Аль-Шабааб, вооруженная группировка, связанная с «Аль-Каидой», которая ведет боевые действия в Сомали уже более десяти лет, стремится свергнуть центральное правительство страны и установить свое правление на основе строгого толкования исламского права.

Группа проводит кампанию взрывов как в Сомали, так и в других местах, а целями являются военные объекты, а также отели, торговые центры и районы с интенсивным движением транспорта.

Его боевики были изгнаны из Могадишо в 2011 году миротворцами Африканского союза. Но она по-прежнему контролирует часть сомалийской сельской местности и активизировала нападения с тех пор, как президент Мохамуд пришел к власти в мае, пообещав «тотальную войну» группировке.

Президент Махмуд при поддержке Соединенных Штатов и союзных им местных ополченцев начал наступление на группу, хотя и с ограниченными результатами.