Поговорим о самом спорном изменении в Diablo IV.

Первое, что я сделал в Диабло IV бета Он пытался перевернуться. Поиграв в игры 30 лет, я понял две важные вещи: всегда проверяй за водопадом и всегда крути мяч быстрее, чем идешь. Так что я прокатился. и вот Он был Быстрее. Затем я снова попытался перевернуться и не мог… не мог еще пять секунд. Если бы я ел в тот момент KFC Double Down, я бы в шоке выплюнул его. Но я этого не делал, поэтому вместо этого я тихо застонал каждой клеточкой своего существа.

Диабло IVDodge Roll теперь просто активная способность, как и любая другая. Вы можете найти элементы экипировки, которые дадут вам дополнительный заряд, чтобы вы могли уклоняться несколько раз подряд, но в противном случае вы будете сидеть сложа руки более 80 процентов своего времени в бою. Для ПК-игроков, у которых раньше не было доступа к перемешиванию, это может показаться новым инопланетянином, который раздражает только потому, что занимает место на панели быстрого запуска, которое могла бы усыпить другая способность. Для консольного игрока это какая-то пытка.

Диабло III У него тоже не было дриблинга. Только когда игра была перенесена на PS3 и Xbox 360, Blizzard добавила ее, чтобы помочь игрокам на консолях пережить быстрые и точные щелчки, используемые их аналогами с мышью и клавиатурой на ПК. Переместите правый аналоговый джойстик, и он будет вращаться в этом направлении, когда вы хотите, и так часто, как вы хотите. Диабло III У него было много недостатков, но этот не был одним из них.

Нервный Dodge Roll V Диабло IV Это приходит с последствиями. Хуже всего то, что если вы не отключите определенную опцию в меню настроек, ваш персонаж будет продолжать кричать на вас о том, что он еще не готов снова перетасовывать. Вторая худшая часть заключается в том, что пока я не в бою, я могу только увернуться от броска каждые 10-15 шагов, и это убивает меня изнутри. Я просто хочу идти быстрее. Также нет фреймов непобедимости, как в случае с бросками на уклонение в большинстве рогаликов и экшн-игр вроде Злые духи. Расстройства чувствуют себя более наказанными. Много раз я инстинктивно уклонялся от атаки только для того, чтобы понять, что должен был приберечь ее для более смертоносного АоЕ, который босс собирался применить.

G/O Media может получать комиссию

В то же время успокоение определенно заставило меня больше думать о том, что я делаю. Диабло, даже если Бета постоянно осыпала меня ненужными лечебными зельями. Когда я играл за варвара, моменты, когда я мог увернуться, казались более впечатляющими. Вместо того, чтобы просто бездумно спамить, мне пришлось играть немного более тактически, не совсем неуместное изменение в Диабло IVСамая мрачная и тяжелая перекалибровка гавани вообще.

Отличным примером был первый глобальный глава лаваша, Ашава Чумной. Любой, кто вступал в эту битву, но не желал изучить схему атаки драконоподобного существа и запомнить Уклонение для его ударов клинком и когтями, умирал быстрой и унизительной смертью. Возможно, со временем вы это почувствуете. хороший Чтобы найти снаряжение, в котором я могу сохранить до трех или четырех зарядов уклонения, а затем стратегически распределять их в ходе боя.

Выход из Диабло IVС учетом сказанного, я все еще не был уверен в первых тестовых выходных . Другие игры, возможно, просто избаловали меня, но в экшн-играх есть несколько основных глаголов, и уклонение — один из них. Налог на это как на роскошь кажется почти отвратительным, как если бы вы давали игрокам двойной прыжок, а затем каждый раз заставляли бы выполнять второй.

Диабло структурировано о Удовольствие от игры «нажми и убивай» простое, но неисчерпаемоеПотому что спам-атаки, направленные на то, чтобы прорваться через полчища врагов, остаются невероятно приятными. Уклонение от них тоже, поэтому мне нравится делать их много. Или, может быть, я просто слишком много бегунов с гладкой попой для своего же блага. Какая еда без овощей?