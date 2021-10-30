Погода задерживает запуск SpaceX астронавтов НАСА Crew-3

Это был напряженный год для пилотируемых космических полетов: три коротких туристических полета к краю космоса, орбитальный полет команды астронавтов-любителей, российская съемочная группа, снимающая сцены на орбите, и две китайские команды, посещающие новую космическую станцию страны.
На фоне всей этой активности американские и российские космические корабли летели на Международную космическую станцию и обратно. Рейс был запланирован на утро воскресенья, но теперь он будет перенесен на раннее утро среды.
Почему задержали рейс?
Ожидается, что погода вокруг Космического центра Кеннеди во Флориде, где будет запущен Falcon 9, будет благоприятной для своевременного взлета.
«Дело не только в том, что происходит на стартовой площадке», – сказал Уилл Ульрих, офицер метеорологической службы 45-го космического крыла космических сил на мысе Канаверал, Флорида.
Официальные лица также следят за погодными условиями на пути, по которому Falcon 9 выходит в космос, – пути, который называется Восхождение, проходит на север вдоль восточного побережья. Если Crew Dragon необходимо задействовать систему аварийного прерывания, чтобы спасти астронавтов от проблемы с запущенной ракетой, капсула должна будет приземлиться при хороших погодных условиях в любом месте коридора.
Поскольку в эти выходные северо-восток пересекает большая штормовая система, НАСА сообщило в своем блоге Что ветер и волны на этой полосе были недостаточно безопасными для полета вовремя.
Поэтому запуск был перенесен на среду, а новое время взлета было еще раньше, в 1:10 утра, когда ожидаются благоприятные погодные условия как на стартовой площадке, так и вдоль взлетно-посадочной полосы.
Кто такие космонавты?
Трое из четырех астронавтов экипажа-3 впервые вылетают в космос.
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Командующему миссией Радже Чари 44 года, и он станет пятым астронавтом индийского происхождения, побывавшим в космосе. Он был летчиком-испытателем и полковником ВВС, который выполнял боевые задачи в Ираке, прежде чем присоединиться к команде астронавтов НАСА в 2017 году.
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Маттиас Маурер, специалист миссии Crew-3, немецкий астронавт, представляющий Европейское космическое агентство. 51-летний г-н Маурер присоединился к Европейскому корпусу астронавтов в 2015 году.
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34-летняя Кайла Бэррон также присоединилась к отряду астронавтов НАСА в 2017 году. Она была одной из первых женщин, служивших на подводной лодке ВМФ. Она и г-н Шари являются членами команды астронавтов NASA Artemis Astronaut Team, состоящей из 18 астронавтов, имеющих квалификацию для полетов на Луну или вокруг Луны в будущем.
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61-летний Том Маршборн совершит свой третий полет на орбиту с тех пор, как присоединился к команде астронавтов НАСА в 2004 году. Г-н Маршберн летал на двух космических кораблях в прошлом, работая в качестве члена экипажа на космическом шаттле НАСА Endeavour в 2009 году, а затем и на космическом корабле. Российский космический корабль Союз в 2013 году.
Как космонавты доберутся до космической станции?
Crew Dragon от SpaceX – это капсула для астронавтов в форме леденцов, которая может вместить до семи человек, но пока это только экипажи из четырех человек. Капсула взлетает в космос на ракете Falcon 9 компании SpaceX, после выхода на орбиту отделяется от ускорителя и использует набор небольших бортовых двигателей, чтобы постепенно продвигаться к встрече с Международной космической станцией.
Полеты обычно занимают около 24 часов. Вскоре после достижения космоса Crew Dragon поднимает верхнюю крышку, напоминающую кончик яичной скорлупы, чтобы открыть стыковочный адаптер. Космический корабль приближается к космической станции в положении головой вперед и самостоятельно стыкуется у одного из входных портов станции.
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