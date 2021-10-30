Погода задерживает запуск SpaceX астронавтов НАСА Crew-3

Это был напряженный год для пилотируемых космических полетов: три коротких туристических полета к краю космоса, орбитальный полет команды астронавтов-любителей, российская съемочная группа, снимающая сцены на орбите, и две китайские команды, посещающие новую космическую станцию ​​страны.

На фоне всей этой активности американские и российские космические корабли летели на Международную космическую станцию ​​и обратно. Рейс был запланирован на утро воскресенья, но теперь он будет перенесен на раннее утро среды.

Почему задержали рейс?

Ожидается, что погода вокруг Космического центра Кеннеди во Флориде, где будет запущен Falcon 9, будет благоприятной для своевременного взлета.

«Дело не только в том, что происходит на стартовой площадке», – сказал Уилл Ульрих, офицер метеорологической службы 45-го космического крыла космических сил на мысе Канаверал, Флорида.