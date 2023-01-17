Погоня Индии за российской нефтью привела к тому, что квота ОПЕК упала до самого низкого уровня в 2022 году.

Доля африканской нефти в 2022 г. упала до самого низкого уровня за 17 лет и самого низкого уровня в Латинской Америке за 15 лет.

Россия сменила Саудовскую Аравию в качестве второго по величине поставщика нефти в апреле-декабре, а российская нефть составляла почти четверть импорта нефти Индии в декабре.

НЬЮ-ДЕЛИ (Рейтер) — Россия стала третьим по величине поставщиком нефти в Индию в 2022 году, на ее долю приходится около 15 процентов от общего объема закупок, что привело к снижению доли ОПЕК до самого низкого уровня за более чем десятилетие, свидетельствуют данные, полученные из отраслевых источников. .

Нефтеперерабатывающие компании в Индии, третьем по величине потребителе и импортере нефти в мире, поглощают российскую нефть, продаваемую со скидкой после того, как некоторые западные компании отказались покупать ее у Москвы после ее вторжения в Украину в феврале прошлого года.

В 2021 году Россия занимает 17-е место, поставляя в Индию около 1% всего индийского импорта.

Данные показали, что импорт нефти Индией из России подскочил в прошлом месяце до рекордно высокого уровня в 1,25 млн баррелей в день, или около четверти от общего объема закупок в 4,9 млн баррелей в день.

Декабрьский импорт нефти в Индию был самым высоким за семь месяцев, так как нефтеперерабатывающие предприятия были привлечены к российской нефти более высокими скидками, предложенными в преддверии европейского эмбарго 5 декабря и ограничений ЕС и G7, направленных на сокращение доходов Москвы от продажи нефти.

Крупнейший поставщик сырой нефти в Индию с 2011 г.

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в основном из стран Ближнего Востока и Африки, столкнулись с тем, что их доля в импорте сырой нефти в Индию сократилась до 64,5% в 2022 году с пикового значения 87% в 2008 году, по данным Reuters. анализ данных. С 2006 года выставляется.

Однако в прошлом году Ирак и Саудовская Аравия оставались крупнейшими поставщиками в Индию.

Импорт нефти Индией из различных регионов Доля ОПЕК в импорте нефти Индии упала до рекордно низкого уровня

«Импорт нефти Индией из России в этом году продолжит расти, в том числе из-за сокращений, если западные страны не предпримут дальнейших строгих мер в отношении российской нефти», — заявил представитель индийского нефтеперерабатывающего завода, попросивший не называть его имени, поскольку он не дайте его имя. уполномочен выступать перед СМИ.

Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Индию в декабре, за ней следовали Ирак и Саудовская Аравия.

Данные показали, что увеличение потребления российской нефти снизило аппетит Индии к африканским сортам, доля которых в импорте 2022 года упала до самого низкого уровня за 17 лет, а доля Латинской Америки упала до самого низкого уровня за 15 лет.

Импорт нефти Индией из различных регионов

Данные показали, что в период с апреля по декабрь, то есть первые девять месяцев текущего финансового года, Россия сменила Саудовскую Аравию на посту второго по величине поставщика нефти в Индию, а Ирак остался в лидерах. По подсчетам Reuters, импорт из России, на который приходилось около пятой части импорта нефти Индии в апреле-декабре, сократил долю ОПЕК примерно до 61,5 процента.

(Отчетность Нидхи Вермы). Монтаж: Эмилия Ситхоул Матарес

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