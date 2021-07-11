Пограничное ведомство ЕС “ значительно ” увеличило помощь Литве

ХЕЛЬСИНКИ (Associated Press) – Пограничное агентство Европейского Союза обещает «значительно» увеличить свою поддержку Литве в ближайшие дни «из-за растущего миграционного давления на границе Литвы с Беларусью», которое балтийская страна пытается сдержать.

Разрешение FrontexОб агентстве, отвечающем за координацию пограничного контроля между странами-членами ЕС и третьими странами, было объявлено поздно в субботу после видеозвонка между генеральным директором Frontex Фабрисом Леггери и президентом Литвы Гитанасом Носидой.

«Границы Литвы – это наша общая внешняя граница, и Frontex готов оказать помощь в случае необходимости», – говорится в заявлении Леггери. «Мы готовы повысить уровень нашей поддержки и направить больше постоянных европейских офицеров и оборудование» в Литву, являющуюся членом Европейского Союза и НАТО с населением 2,8 миллиона человек.

Агентство сообщило, что операция «Фронтекс», начавшаяся в начале этого месяца с развертывания десятков офицеров и патрульных машин, на следующей неделе увеличится более чем вдвое.

Кроме того, в офисе Науседы заявили, что подкрепления, обещанные Frontex, должны были прибыть в Литву к 15 июля, и что в выходные прибыли несколько вооруженных пограничных патрулей и дополнительных переводчиков.

Кроме того, патрульный вертолет будет отправлен в Литву из соседней Польши, и ведутся переговоры об отправке еще одного вертолета из Германии, сообщили в офисе Нозеды.

В твите Нуседа Фронтекс поблагодарил за поддержку Чтобы «управлять потоками нелегальных иммигрантов через восточную границу» с Беларусью, еще одной бывшей советской республикой, не входящей в Европейский Союз.

Литва, предоставившая убежище деятелям оппозиции в Беларуси, обвиняет своего соседа в организации пунктов пересечения границы для людей из Ирака, Ближнего Востока и Африки.

Frontex сообщает, что количество незаконных переходов границы из Беларуси в Литву в июне выросло в шесть раз, что усилило давление на национальные пограничные службы. Это явление усилилось в июле, и за последние два месяца в Литву из Беларуси перебралось более 1500 человек – в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.

История продолжается

Ранее на этой неделе авторитарный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не закроет свои границы и «станет лагерем для людей, бегущих из Афганистана, Ирана, Ирака, Сирии, Ливии и Туниса».

Напряженность в отношениях между Европейским союзом и Беларусью обострилась после того, как 23 мая Беларусь перехватила пассажирский самолет, чтобы арестовать оппозиционного журналиста.

Лукашенко заявил, что его страна прекратит сотрудничество с блоком из 27 стран по вопросу о прекращении иммиграции в ответ на экономические санкции, введенные Европейским союзом в отношении Беларуси за перенаправление пассажирских самолетов.

Литва в пятницу начала строительство забора из двойной колючей проволоки на границе с Беларусью. По данным литовских властей, он протянется на 550 километров (342 мили), охватит большую часть 680-километровой (423-мильной) границы и будет стоить 41 миллион евро (48 миллионов долларов).

Кроме того, Литва создала палаточные лагеря для размещения все большего числа иммигрантов.

___

Следите за всеми историями AP о глобальной миграции на العالمية https://apnews.com/hub/migration