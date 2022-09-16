Пограничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном обострился с применением тяжелого вооружения

Власти заявили, что погиб мирный житель Таджикистана

Власти Кыргызстана эвакуируют села

Оба президента участвуют в саммите

БИШКЕК (Рейтер) — Кыргызстан и Таджикистан в пятницу обвинили друг друга в применении тяжелых вооружений, таких как танки и минометы, в эскалации пограничного конфликта, в результате которого с момента начала боевых действий два дня назад погибли по меньшей мере три человека и 27 получили ранения.

Пограничники Кыргызстана заявили, что рано утром в пятницу таджикские силы вновь открыли огонь по ряду своих блокпостов в спорном горном приграничном районе, где таджикские силы использовали танки, бронетранспортеры и минометы. Читать далее

В свою очередь, Таджикистан обвинил кыргызские силы в том, что они обстреляли из «тяжелого оружия» заставу поселка и семь сел в том же районе, который славится своей этнолингвистической географией и стал в прошлом году местом подобных боевых действий, едва не приведших к войне.

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Власти таджикского города Асфара заявили, что один мирный житель был убит и трое ранены. Кыргызстан сообщил, что 31 человек был ранен за ночь в южной Баткенской области, которая граничит с Согдийской областью на севере Таджикистана и включает Ворохский район Таджикистана, являющийся одной из основных горячих точек недавних конфликтов.

Кыргызские власти заявили, что эвакуируют близлежащие села, поскольку «тяжелые бои» продолжаются.

Правительство Бишкека заявило, что министры иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана обсуждали этот вопрос, но пограничники заявили, что две сделки о прекращении огня уже провалились.

Президент Кыргызстана Садир Габаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон принимают участие в саммите по вопросам региональной безопасности в Узбекистане. Они запечатлены среди лидеров на групповом снимке, сделанном во время ужина в четверг.

Столкновения из-за плохо демаркированной границы между двумя бывшими советскими республиками происходят часто, но обычно быстро затухают, хотя в прошлом году они едва не привели к тотальной войне.

На обоих расположены российские военные базы, и они имеют тесные связи с Москвой, которая на этой неделе призвала к прекращению боевых действий.

Организация Договора о коллективной безопасности, блок безопасности под руководством России, в который входят Кыргызстан и Таджикистан, заявила, что ее руководство в пятницу контактировало с двумя правительствами.

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(Репортаж Ольги Дзюбенко) Дополнительный репортаж Назарали Берназарова в Душанбе; написание Олжаса Ауезова; Под редакцией Кларенса Фернандеса, Гая Фолконбриджа и Фрэнка Джека Дэниела.

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