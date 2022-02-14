Пограничный кризис: Украина стремится встретиться с Россией в течение 48 часов, чтобы обсудить наращивание военной мощи

Украина созвала встречу с Россией и другими членами крупной европейской группы безопасности по поводу эскалации напряженности на своей границе.



Фото: AFP / Президент Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия проигнорировала официальные запросы объяснить увеличение контингента.

Он сказал, что «следующим шагом» будет запрос о встрече в течение следующих 48 часов для «прозрачности» планов России.

Россия отрицает какие-либо планы вторжения в Украину, несмотря на то, что на границе с Украиной сосредоточено около 100 000 военнослужащих.

В пятницу, сказал Кулеба, Украина запросила ответы у России в соответствии с правилами Венского документа — соглашения по вопросам безопасности, принятого членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входит Россия.

«Если Россия серьезно говорит о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, то она должна выполнить свое обязательство по военной транспарентности, чтобы снизить напряженность и повысить безопасность для всех», — сказал он.

Некоторые западные страны предупредили, что Россия готовится к вторжению, а Соединенные Штаты заявили, что могут начать воздушную бомбардировку «в любое время».

Более десятка стран призвали своих граждан покинуть Украину, а некоторые отозвали сотрудников посольств из столицы. Новости Си-Би-Эс Три источника сообщили, что США готовятся вывести весь свой персонал из Киева в ближайшие 48 часов.

Но президент Украины Владимир Зеленский, раскритиковавший «панику», которая может распространиться из-за таких обвинений, заявил, что у него нет доказательств того, что Россия планирует вторжение в ближайшие дни.

В воскресенье президент Зеленский около часа разговаривал по телефону с президентом США Джо Байденом. Белый дом заявил, что президент Байден вновь заявил о поддержке США Украины и что два лидера согласились с «важностью продолжения дипломатии и сдерживания».

В заявлении для контактов с Украиной говорится, что ее президент поблагодарил Соединенные Штаты за «неизменную поддержку» и что в конце концов президент Зеленский пригласил американского лидера приехать в Украину. Никаких комментариев из Белого дома не поступало.

Часовой разговор между президентом Байденом и российским лидером Владимиром Путиным в субботу не привел к прорыву.

По словам корреспондентов в Киеве, паника в городе не распространилась, но такие предупреждения из США и других стран возымели действие.

Некоторые коммерческие авиакомпании отменили рейсы в страну на выходные, в то время как Украина заявила, что выделит сотни миллионов долларов на безопасность полетов и страхование, чтобы сохранить маршруты рейсов.

В июле 2014 года 298 человек погибли, когда самолет малайзийских авиалиний был сбит над восточной частью Украины, оккупированной пророссийскими повстанческими силами.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подвергся критике со стороны Украины за свои комментарии, в которых он сравнил нынешнюю ситуацию с умиротворением нацистской Германии в преддверии Второй мировой войны.

Он сказал воскресенье раз Журнал: Возможно, это так [President Putin] Просто заткните его танки, и мы все отправимся домой, но кое-кто на Западе пахнет Мюнхеном», имея в виду Мюнхенские соглашения, которые позволили Германии вторгнуться на чехословацкие земли. Эта уступка не смогла предотвратить возможную войну.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании. BBC: «Не время нам оскорблять наших партнеров по миру, напоминая им об этом поступке, который на самом деле не принес мира, а наоборот — принес войну».



Фото: Агентство Франс Пресс

Канцлер Германии едет в регион

Но дипломатические усилия продолжаются и на других фронтах. Канцлер Германии Олаф Шульц должен провести встречи с президентом Зеленским в Киеве в понедельник и с президентом Путиным в Москве во вторник.

Канцлер, сменившая в декабре руководство Германией от Ангелы Меркель, предупредила о тяжелых экономических последствиях для России, если она начнет вторжение, повторяя заявления других западных стран и членов военного блока НАТО.

Но официальные лица в Берлине преуменьшают любые ожидания прорыва.



Фото: Агентство Франс Пресс

Одно из требований России состоит в том, чтобы Украина, которая в настоящее время не является членом, никогда не была допущена к вступлению в НАТО.

НАТО и западные страны настаивают на том, что суверенные государства, такие как Украина, могут сами решать вопросы, включая потенциальный прогресс в членстве в Альянсе безопасности, который был сформирован отчасти как контрмера Советскому Союзу после Второй мировой войны.

Россия утверждает, что наращивание своих сил вдоль границы с Украиной — это ее собственная забота, на ее собственной территории. В воскресенье высокопоставленный представитель внешнеполитического ведомства Юрий Ушаков назвал предупреждения США о неизбежном вторжении «истерией».

— Би-би-си