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Подавление китайской культуры – признак «глубоких» политических перемен

31 августа, 2021
Toma Kulikov

ШАНХАЙ (Рейтер) – Подавление Китаем культуры знаменитостей и его шаги по обузданию интернет-гигантов являются признаком «глубоких» политических изменений, происходящих в стране, – заявил известный блоггер в своем блоге, широко распространенном государственными СМИ.

Китайское правительство недавно приняло меры против того, что оно назвало «хаотичной» культурой онлайн-фан-клубов, а также наказало знаменитостей за уклонение от уплаты налогов и другие правонарушения.

В рамках широкомасштабного вмешательства в экономику он также обещал бороться с неравенством, «чрезмерно высокими» доходами, высокими ценами на недвижимость и коммерческими образовательными учреждениями.

«Это переход от столицы в центре к людям в центре», – написал национальный писатель Ли Гуанман в статье, первоначально опубликованной на его официальном канале WeChat.

«Это также возврат к первоначальным намерениям КПК … возвращение к сути социализма», – написал он в статье, опубликованной «Синьхуа» и официальной газетой Коммунистической партии Китая People’s Daily. .

Рынки Китая «больше не будут раем, позволяющим капиталистам разбогатеть в одночасье», – сказал Ли, который был идентифицирован как бывший редактор государственного издания, добавив, что культура больше не будет убежищем для знаменитостей, а общественное мнение – не быть “больше”. Место поклонения западной культуре ».

«Следовательно, нам необходимо контролировать весь культурный хаос и построить яркую, здоровую, мужественную, сильную и ориентированную на людей культуру», – написал он.

С момента прихода к власти в 2012 году президент Китая Си Цзиньпин стремился усилить роль правящей Коммунистической партии во всех сферах жизни общества, включая предприятия, школы и культурные учреждения.

В речи, посвященной столетию партии в июле, Си пообещал «укрепить» полномочия партии, поддержать ее «основное» руководство и укрепить единство китайского народа.

(Репортаж Дэвида Стэнуэя. Редакция Джерри Дойла)

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