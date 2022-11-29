Подарок, которым можно поделиться со Словенией

Не все сообщения UW со Словенией требуют знания языка. С 1963 года UW и Люблянский университет осуществляют обмен на английском языке, причем большинство визитов длится от двух до четырех недель. Во время визитов преподаватели проводят исследовательский проект в сотрудничестве с коллегами из принимающего учреждения и проводят умеренные лекции и семинары. Президенты двух университетов формализовали обмен в 1978 году, в котором ежегодно участвовали два или три преподавателя от каждого учреждения. На сегодняшний день представлено около 40 отделений UW.

Биггинс в походе в горах Похорье на северо-востоке Словении, июнь 1983 года. Фото Джеффа Хусича.

В настоящее время Биггинс возглавляет комитет по обмену учеными в UW Ljubljana. Никто не более привержен программе обмена, как показывает их нынешний соответствующий подарок. За несколько лет до того, как был сделан подарок, Биггинс убедил близкого друга Рому Бонецку учредить грант для поддержки программы.

Биггинс познакомился с Бонецкой, когда учился в аспирантуре. Она преподавала польский, и Биггинс, всегда стремившийся выучить новый язык, учился у нее. Это привело к дружбе, которая длилась многие десятилетия. В более поздние годы Бонецка выразила Биггинсу желание дать ему немного денег, от которого он неоднократно отказывался. Тогда ему пришла в голову идея. «Я сказал ей, что самым большим подарком, который она может мне сделать, будет постоянная поддержка программы обмена UW-Люблянский университет и изучение словенского языка в UW, и это будет даже не облагаться налогами», — вспоминает Биггинс. «Конечно, — сказала она, — где мне расписаться?»

Рома Бонецка — Фонд Анны Чиенсиала был зарегистрирован в 2016 году. Когда Бонецка умерла в 2019 году и оставила завещание Биггинсу и его жене, они решили также выделить часть этих денег для фонда. Биггинс считает, что его жена предложила подходящий подарок Поощрять других пополнять фонд .

Подарок особенно своевременен, поскольку в 2023 году Университет Любляны будет отмечать свое 60-летие. В наступающем году также начинается новый обмен студентами с Университетом Любляны, в котором принимают участие до 24 студентов и аспирантов из Университета Вашингтона и Университета Любляны. УЛ участвует.

Биггинс, который также служит Почетный консул Словении в штате Вашингтон. , скоро не будет среди тех, кто едет в Центральную Европу. Он был в Словении 13 раз, но сейчас его приоритетом является помощь другим в открытии страны, которая очаровывала его на протяжении десятилетий.

«У меня будет возможность вернуться в Словению в какой-то момент, когда это будет действительно выгодно, — говорит он, — но на данный момент самое продуктивное, что я могу сделать, — это продолжить развивать словенскую программу обмена и обучения в Университет Висконсина, я счастлив сделать это».