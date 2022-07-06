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Подбитые российские танки на Украине на выставке в Варшаве

6 июля, 2022
Marfa Fedoroa

Два российских бронетранспортера, разбитые, обугленные и разбросанные, представляют собой драматическое зрелище для посетителей, прибывающих на историческую замковую площадь в Варшаве.

Можно было бы почти перепутать танк Т-72 и самоходную гаубицу 2С-19, если бы не тот факт, что грязь и трава до сих пор застряли в их гусеницах.

Две машины были подбиты, а затем захвачены украинской армией под Киевом, а затем под Харьковом на севере. Россия вторглись в конце февраля.

Теперь они выставлены в польской столице как военные трофеи по совместной инициативе польского и украинского правительств под названием «За вашу и нашу свободу».

Посыл выставки в том, что украинцы защищают не только свободу и демократию в своей стране, но и в Европе в целом.

В напряженный летний день на исторической площади пешеходы фотографировались на фоне бронетехники, но некоторые выглядели подавленными.

Гражданка Украины Вика, находясь в городе в гостях у родственников, моргнула.

«Трудно видеть это здесь, но это свидетельствует о поддержке, которую оказала Польша. [Ukraine]Об этом она сообщила AFP.

Кшиштоф, пенсионер из Варшавы, проверял танки, скрестив руки.

«Русские танки вошли в Польшу в 1939 году, — сказал он.

Они определенно были менее современными, чем те. Но кроме этого в менталитете российского режима ничего не изменилось.

Восьмилетний Саша бежал из Киева со своей матерью Катариной в начале марта и пересек границу с Польшей среди почти 4,5 миллионов украинцев, которые сделали это после вторжения.

«Эти танки показывают, что война реальна», — сказал Саша AFP.

Мать вздохнула и сказала: «Он много знает о войне. Мечтает вернуться в Киев и однажды стать солдатом».

Танки будут выставлены в Варшаве в течение следующих нескольких месяцев, а затем отправятся в южный город Краков.

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Минобороны Украины планирует показать его в других странах Европы, в том числе в Мадриде и Лиссабоне.

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