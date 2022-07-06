Подбитые российские танки на Украине на выставке в Варшаве

Два российских бронетранспортера, разбитые, обугленные и разбросанные, представляют собой драматическое зрелище для посетителей, прибывающих на историческую замковую площадь в Варшаве.

Можно было бы почти перепутать танк Т-72 и самоходную гаубицу 2С-19, если бы не тот факт, что грязь и трава до сих пор застряли в их гусеницах.

Две машины были подбиты, а затем захвачены украинской армией под Киевом, а затем под Харьковом на севере. Россия вторглись в конце февраля.

Теперь они выставлены в польской столице как военные трофеи по совместной инициативе польского и украинского правительств под названием «За вашу и нашу свободу».

Посыл выставки в том, что украинцы защищают не только свободу и демократию в своей стране, но и в Европе в целом.