Подбитые российские танки на Украине на выставке в Варшаве

Два российских бронетранспортера, разбитые, обугленные и разбросанные, представляют собой драматическое зрелище для посетителей, прибывающих на историческую замковую площадь в Варшаве.
Можно было бы почти перепутать танк Т-72 и самоходную гаубицу 2С-19, если бы не тот факт, что грязь и трава до сих пор застряли в их гусеницах.
Две машины были подбиты, а затем захвачены украинской армией под Киевом, а затем под Харьковом на севере. Россия вторглись в конце февраля.
Теперь они выставлены в польской столице как военные трофеи по совместной инициативе польского и украинского правительств под названием «За вашу и нашу свободу».
Посыл выставки в том, что украинцы защищают не только свободу и демократию в своей стране, но и в Европе в целом.
В напряженный летний день на исторической площади пешеходы фотографировались на фоне бронетехники, но некоторые выглядели подавленными.
Гражданка Украины Вика, находясь в городе в гостях у родственников, моргнула.
«Трудно видеть это здесь, но это свидетельствует о поддержке, которую оказала Польша. [Ukraine]Об этом она сообщила AFP.
Кшиштоф, пенсионер из Варшавы, проверял танки, скрестив руки.
«Русские танки вошли в Польшу в 1939 году, — сказал он.
Они определенно были менее современными, чем те. Но кроме этого в менталитете российского режима ничего не изменилось.
Восьмилетний Саша бежал из Киева со своей матерью Катариной в начале марта и пересек границу с Польшей среди почти 4,5 миллионов украинцев, которые сделали это после вторжения.
«Эти танки показывают, что война реальна», — сказал Саша AFP.
Мать вздохнула и сказала: «Он много знает о войне. Мечтает вернуться в Киев и однажды стать солдатом».
Танки будут выставлены в Варшаве в течение следующих нескольких месяцев, а затем отправятся в южный город Краков.
Минобороны Украины планирует показать его в других странах Европы, в том числе в Мадриде и Лиссабоне.
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