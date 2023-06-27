Подведение итогов: вот наши первые практические впечатления от Pikmin 4.

Ну, теперь, когда я это прочитал, все так говорят. Круиз с друзьями в ВГКЧетвертая часть была описана как возврат к фавориту GameCube Pikmin 2, в котором геймплей развивается тонкими, но осмысленными способами:

Энди Робинсон: «Pikmin 4 — игра, очень похожая на любимую фанатами Pikmin 2, которая взяла за основу оригинальную игру и построила тщательно продуманную кампанию без изнурительных ограничений по времени и с более сложным контентом. , позволяя игрокам управлять своим собственным опытом».

Наши коллеги в Еврогеймер Они также были столь же оптимистичны в отношении четвертой записи, назвав Pikmin 4 огромным скачком вперед для серии, включив в себя лучшие элементы из прошлого серии:

Том Филлипс: «Pikmin 4 в настоящее время ощущается как скачок вперед для серии, и он также не боится оглянуться на лучшее из серии из прошлого. Возвращение Pikmin Caves 2 — очень долгожданный шаг, и он будет продолжаться. быть сложной задачей, несмотря на множество новых функций». Другие предназначены для облегчения игроков.

команда в дексерто Обратите внимание, что этот новый пост кажется более легкой отправной точкой, но также порадует существующих поклонников:

Даниэль Мегари: «Хотя я смог увидеть лишь часть того, что может предложить Pikmin 4, у меня сложилось впечатление, что это попытка Nintendo представить франшизу новой аудитории, сохранив при этом радость существующих поклонников. колесо. Но с группой из крутых новых функций, великолепных визуальных эффектов и более расслабленного подхода к игровому процессу я чувствую, что это действительно покорило меня ».

любимые люди в GoNintendo Я также получил шанс сделать шаг вперед с Pikmin 4 и почувствовал, что это может быть «лучшая и самая обширная игра Pikmin»:

Джонатан Эстес: «Что касается контента для одиночной игры, то я провел в игре, может быть, полтора дня, и это время просто проходило мимо меня. Я наслаждался, восхищаясь прекрасным окружением, исследуя каждый Укромный уголок и щель, и узнать, что может делать Оатчи. Тем не менее Есть так много вещей, которые я не успел испытать, включая ночные миссии, больше способностей, окружение и сюжетный контент. Я не могу дождаться, чтобы вернуться в этот мир и исследуйте каждую мелочь, которую может предложить игра. Судя по тому, сколько времени я провел с ней, это может закончиться тем, что это лучшая и наиболее полная игра Pikmin».

последний, но тем не менее важный, GameSpot Еще раз повторите, что эта четвертая запись, пожалуй, самая приятная из всех с ее «уютной» кампанией:

Стив Уоттс: «Nintendo построила свою репутацию на доступном развлечении, которое позволяет ребенку взять в руки консоль и освоить основы за считанные минуты — на самом деле, сейчас таких детей миллионы. В случае с Pikmin 4, четвертая игра в относительно нишевой франшизе ((по стандартам Nintendo), которая сочетает в себе элементы стратегии и головоломки, компания, похоже, особенно стремится доказать, что это точка входа для новых поклонников. Это было ясно сказано во время презентации на недавней практическая демонстрация, и, что более важно, она вплетена в ткань самой игры».

Если все эти первые впечатления вызывают у вас желание надеть садовые перчатки Pikmin 4, не волнуйтесь, потому что Nintendo действительно выпустит демоверсию игры 28 июня. Nintendo также повторно выпустила Pikmin 1 + 2 в интернет-магазине Switch. Есть и физическое освобождение.