Подвеска на деревьях Учитель Камп селекция | Новости, Спорт, Работа

Один из лучших результатов нашего нового проекта чествования учителей с яблоком на стене с деревьями – это то, что доноры говорят о великих учителях, которых они помнят.

Внимательные учителя предоставляют возможность помочь учащимся осознать важность событий, происходящих в их школьные дни.

Текущие события являются составными частями недавней истории, которые учащимся необходимо будет понять, когда они станут голосующими гражданами демократического общества.

Среди давних сторонников Образовательного центра Kump Грейс Уилсон Сунделин выбрала в честь своего школьного учителя английского языка и тренера по дебатам Мириам Драйден. Этот учитель не только поощрял интерес к новостям; Это также помогло студентам критически относиться к текущим событиям и будущему, которое они ждут во взрослом возрасте.

Грейс так описывает своего наставника:

Запуск русскими первого спутника Земли, Спутника, в 1957 году вызвал у США интерес и интерес к передовой науке и космическим путешествиям.

Поскольку космическая гонка была частью холодной войны, Россия явно заняла первое место. По мере того как американские ученые-космонавты стремились продвинуться вперед, политики и преподаватели с трудом изучали учебные программы и методы преподавания для старших классов.

“ North Central High School, моя средняя школа в Индианаполисе, штат Индиана, стремится быть на переднем крае, увеличивая количество продвинутых классов и добавляя русский язык в качестве варианта иностранного языка.

Беспокойство по поводу холодной войны казалось повсюду. Интерес к России резко возрос, и в том же году Судебное общество штата Индиана выбрало темой дебатов в средней школе: «Решение найдено: США должны принять российскую систему образования».

«Как член дискуссионной группы северных центральных школ я изучал и практиковал дебаты по всему штату.

Миссис Мириам Драйден, преподаватель английского языка и произношения, была тренером по дебатам, она с энтузиазмом относилась к большим ожиданиям и настойчиво поддерживала детали.

Кроме того, это помогло нам овладеть строгими правилами ведения дебатов. Требуются часы подготовки, логические аргументы, доказательства и отсутствие рекламных атак.

С ее помощью миссис Драйден научила нас обсуждать обе стороны решения и уважать другие точки зрения.

«Только спустя годы я осознал, насколько особенным было время, проведенное с миссис Драйден. В результате я научился ценить обе стороны вопроса и уважать тех, кто смотрит на Луну с другой точки зрения. Не только сейчас , но на протяжении всей моей жизни мой опыт и тренировки с миссис Дайер были бесценными ».

Этот великий учитель помог ученикам увидеть в своих противниках мыслящих людей, а не врагов.